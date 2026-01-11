Сайт Конференция
Zelikman
В Micron заявляют, что кризис на рынке памяти завершится не ранее 2028 года
Пользователям стоит подготовиться к продолжительному острому дефициту некоторых комплектующих.

В условиях ажиотажного спроса на память для систем ИИ компания Micron, один из ключевых мировых производителей, оказалась под перекрёстным огнем. Потребители винят вендора в дефиците и росте цен, полагая, что тот бросил рынок ПК ради сверхприбылей от искусственного интеллекта.

Продукция Micron

В интервью вице-президенту Micron Кристоферу Муру журналисты Wccftech выяснили, почему дефицит модулей DRAM стал структурной проблемой и продлится как минимум до 2028 года.

Опровергая мнение о полном переключении на ИИ, Мур заявил, что Micron остаётся крупным поставщиком для рынка ПК и смартфонов, но работает по OEM-модели. Компания поставляет чипы напрямую производителям устройств, таким как Dell или ASUS, а не через розничные бренды вроде ушедшего Crucial.

«У нас по-прежнему очень большой бизнес на клиентском рынке. Мы просто обслуживаем его через другие каналы», — отметил он.

Однако, влияние бума искусственного интеллекта оказалось сильнее чем ожидалось. Доля рынка, связанная с ЦОД и ИИ, выросла до 50-60% общего объёма рынка DRAM. Внезапный и масштабный спрос со стороны ИИ создал давление, подстроиться под которое производители физически не успели.Продукты Micron

«Потребность в памяти здесь настолько огромна, что вся отрасль испытывает дефицит. Это проблема не Micron, а всей индустрии», — пояснил Мур.

Главное препятствие для быстрого наращивания предложения — не недостаток заводов, а сложность производства. Современные заказчики требуют модули разной плотности (8, 12, 16, 24 ГБ). Каждая перенастройка высокоточного оборудования под новый тип чипа приводит к остановкам и снижению общего выпуска.

«Постоянные переключения между разными продуктами снижают объёмы. Мы вынуждены работать с клиентами над стандартизацией спроса, чтобы максимизировать выход продукции», — объяснил Мур.

Этим во многом вызвана тенденция к сокращению числа конфигураций ОЗУ в ноутбуках. Новые мощности не станут панацеей в краткосрочной перспективе. Строительство и запуск современного завода памяти — процесс, длящийся годами. Новое предприятие Micron в Айдахо (ID1), строящееся уже три года, планируется запустить лишь в середине 2027 года.

«Но реальных, значимых результатов, когда продукция будет квалифицирована, принята клиентами, а линии выйдут на полную мощность, не стоит ждать раньше 2028 года», — заявил вице-президент.

Ситуация с дефицитом памяти — не временный сбой, а следствие фундаментального сдвига в индустрии. Балансировать между колоссальным спросом со стороны ИИ и нуждами потребительского рынка производителям будет крайне сложно ещё несколько лет.

Пользователям стоит готовиться к тому, что широкий выбор конфигураций и низкие цены на оперативную память вряд ли вернутся в ближайшее будущее. Отрасль вступила в длительный период структурного дефицита.

#технологии #оперативная память #micron #накопители #дефицит памяти
Источник: wccftech.com
