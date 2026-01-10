Повышение цен произойдёт уже в первом квартале 2026 году. В перспективе компания ожидает усиления дефицита на рынке.

Компания Sandisk готовится удвоить стоимость высокоёмких модулей памяти 3D NAND для корпоративных SSD уже в этом квартале. Как сообщают аналитики Nomura Securities, причина заключается в ожидании взрывного роста спроса на системы хранения для серверов в ближайшие месяцы. Эта тенденция затронула уже несколько производителей памяти, но именно Sandisk называет самый агрессивный рост — более 100% к предыдущему кварталу.

SSD-накопитель

Эксперты связывают это с двумя факторами: краткосрочным дефицитом и долгосрочным трендом, вызванным бумом искусственного интеллекта. Особенно выделяют новую платформу Nvidia — ICMSP (Inference Context Memory Storage Platform). Она использует SSD на 512 ГБ в каждом модуле BlueField-4 DPU для кеширования данных ИИ-моделей. В одной стойке NVL144 таких модулей 18, что даёт почти 10 ТБ памяти. Если Nvidia будет выпускать десятки тысяч стоек в год, её потребность в 3D NAND может составить около 0,5 эксабайта. Аналогичные системы от партнёров Nvidia на базе платформы Vera Rubin увеличат спрос ещё сильнее.

Хотя объём памяти, который поглотит индустрия ИИ, всё ещё мал на фоне общего мирового производства, ажиотаж уже меняет рынок. Спрос на системы хранения для ИИ растёт так быстро, что начинает опережать предложение, что и приводит к резкому скачку цен на корпоративные SSD.

Пока неясно, насколько сильно подорожает потребительская память для смартфонов и ноутбуков, но обычно она следует за корпоративным сегментом, так как производится на тех же заводах. Рост цен на серверные SSD может стать предвестником изменений и для обычных пользователей.