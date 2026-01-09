Компании сделали основной упор на развитии искусственного интеллекта и корпоративных решениях, практически проигнорировав потребительский рынок.

Ежегодная выставка CES, которая традиционно являлась праздником для гиков и геймеров, в этом году разочаровала рядовых пользователей. Вместо анонсов новых видеокарт и других прорывных технологий ключевые игроки рынка сосредоточились исключительно на решениях для искусственного интеллекта и центров обработки данных.

CES 2026

Авторитетные эксперты и издания не скрывают разочарования. По мнению некоторых них, выставка потребительской электроники, оказалась местом, где забыли про самих потребителей.

Основной удар критики пришёлся на Nvidia. Как отметил обозреватель Kepler, глава компании Дженсен Хуанг в своей речи говорил только об искусственном интеллекте и продуктах для дата-центров, что, по мнению инсайдера, и стало причиной негодования большинства экспертов.

Ориентация на ИИ-технологии уже привела к резкому росту цен на память DRAM. Для крупных производителей доходы от продаж игровых видеокарт теперь составляют лишь небольшую часть выручки, что видно по их финансовым отчётам. Это снижает стимул выпускать новые модели для настольных ПК.

Хотя Intel получила одобрение за анонс новых графических архитектур, AMD критикуют за затянувшееся использование текущего поколения RDNA. При этом «Синий гигант» не сумел показать чего-то поистине прорывного.

Конкретные ожидания игрового сообщества не оправдались: не было обновления линейки настольных процессоров Arrow Lake от Intel или серии GeForce RTX 50 Super от Nvidia. Ощущение, что простой пользователь остался за бортом технологической гонки, стало главным итогом CES 2026 для большинства энтузиастов.