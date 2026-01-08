Сайт Конференция
Zelikman
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
В декабре 2025 года данный процессор разошёлся тиражом в 2000 штук.

Внезапно в лидеры продаж на рынок компьютерного «железа» вернулись процессоры для, казалось бы, устаревшей платформы AM4. В декабре 2025 года старый добрый Ryzen 7 5800X разошелся на Amazon Германия тиражом в 2000 штук, повторив результат топового чипа — Ryzen 7 9800X3D.AMD Ryzen 7 5800XСобрать игровой ПК на современной платформе AM5 сегодня очень дорого. Самый быстрый игровой процессор стоит от 400 евро, а комплект памяти DDR5 обойдётся почти вдвое дороже аналогичного DDR4. В итоге приобрести систему дешевле 1000 евро уже невозможно. На этом фоне связка AMD Ryzen 7 5800X с памятью DDR4 выглядит спасением для бюджетного геймера.

Сама AMD видит этот спрос. На CES компания подтвердила, что увеличивает поставки старых поколений Ryzen на рынок. И цифры говорят сами за себя: почти 40% всех проданных на Amazon DE процессоров AMD пришлось именно на AM4. Это внушительные показатели для платформы, от которой, как считалось, уже отказались.Показатели продаж Amazon DEОднако, есть и некоторые нюансы: AM4 дешевле, но ей не хватает игровой мощи. Если бы на полках снова появились Ryzen 7 5800X3D или 5700X3D, они бы разлетелись мгновенно, предложив идеальный баланс цены и высокой производительности в гейминге.

Сложившаяся ситуация также является шансом для Intel. Ее процессоры 12-14 поколений тоже работают с DDR4 и в играх обходят Zen 3. Пока новая линейка Arrow Lake, требующая только DDR5, проваливается, старые гибкие чипы Intel могут перехватить инициативу на этом ценовом отрезке.

Источник: wccftech.com

#процессоры #ryzen #amazon #am4 #5800x
Источник: wccftech.com
