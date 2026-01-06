Вероятнее всего, проект Ubisoft в очередной раз подвергся хакерской атаке.

Сервисы Rainbow Six Siege, вероятно, снова оказались под ударом хакерской группировки. После недавней хакерской атаки, из-за которой разработчикам пришлось экстренно отключать серверы, игроки начали массово получать необычные блокировки аккаунтов продолжительностью ровно 67 дней. Эта цифра является прямой отсылкой к вирусному интернет-мему «6-7», что указывает на явное вмешательство злоумышленников в работу системы.

Rainbow Six Siege

Официальная причина банов, указанная в уведомлениях — «домогательство» (harassment). Однако, одновременное появление огромного числа одинаковых 67-дневных блокировок заставляет сомневаться в том, что это стандартные наказания за токсичное поведение. Сообщество считает, что это либо результат новой уязвимости, которую эксплуатируют хакеры, либо серьёзный сбой в системе безопасности Ubisoft.

Проблема усугубляется тем, что на официальной странице статуса игры уже отмечаются проблемы, затрагивающие все платформы. Это происходит на фоне недавнего громкого инцидента, когда хакеры получили доступ к эксклюзивным скинам разработчиков и миллиардам внутриигровых кредитов. Ubisoft тогда пришлось откатывать все транзакции и проводить масштабные проверки.

Пока компания не прокомментировала ситуацию с 67-дневными банами. Игроки пока ещё гадают, с чем связаны блокировки: это техническая ошибка, странная мера администрации или очередной провал службы безопасности. Всё же скорее всего речь идёт об очередном провале отдела безопасности.