Главной игрой года неожиданно стала Hollow Knight: Silksong, обойдя основного конкурента в лице Clair Obscur: Expedition 33.

Valve подвела итоги ежегодной премии Steam Awards. Стоит отметить , что победителей в основном выбирают сами игроки. В 2025 году Hollow Knight: Silksong от Team Cherry, взяла высший титул «Игра года», обойдя главного претендента в лице Clair Obscur: Expedition 33.

Steam Awards 2025

Всего в 11 номинациях были отмечены как громкие релизы, так и инди-проекты, однако, игра Kingdom Come: Deliverance II, несмотря на несколько номинаций, вновь ушла без наград.

Победители по всем номинациям:

«Игра года»: Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)

«VR-игра года»: Midnight Walk (MoonHood / Fast Travel Games)

«Проект созданный с любовью»: Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

«Лучшая игра на Steam Deck»: Hades II (Supergiant Games)

«Лучше с друзьями»: Peak (Into the Peaks) (Landfall)

«Выдающийся визуальный стиль»: Silent Hill f (NeoBards Entertainment / Konami)

«Самый инновационный игровой процесс»: Arc Raiders (Embark Studios)

«Лучшая игра, в которую вы плохо играете»: Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)

«Лучший саундтрек»: Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)

«Выдающаяся игра с глубоким сюжетом»: Dispatch (AdHoc Studio)

«Расслабьтесь и отдохните»: Have You RV'd Yet? (Drop Rate Studio)

Hollow Knight: Silksong стала единственным проектом, получившим две награды, подтвердив свой статус одного из самых ожидаемых и высоко оценённых сообществом релизов.

При этом Kingdom Come: Deliverance II от Warhorse Studios, номинированная в категориях «Игра года» и «Выдающаяся игра с глубоким сюжетом», не смогла одержать победу ни в одной из них. Это повторяет её неудачу на The Game Awards 2025, где игра также осталась без наград.

Лауреаты премии

Steam Awards, в отличие от The Game Awards, чьи победители стали известны в декабре, полностью определяются голосованием игроков. В этом году пользователи подали рекордные 43,8 миллиона голосов. Финалистов номинировали геймеры, а финальное голосование прошло с 1 декабря по 3 января.

Такой подход часто рассматривается как народная альтернатива отраслевым премиям, где решение принимает жюри из журналистов и инфлюенсеров. Однако, отмечается, что награды по выбору аудитории могут быть подвержены влиянию популярности, а не только качества. Значительное присутствие инди-игр среди финалистов и отсутствие явных троллинговых результатов, по мнению сообщества, добавили значимости итогам Steam Awards 2025.