Zelikman
Энтузиастам удалось разогнать MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z до рекордных 3742 МГц
При этом видеокарта работала с разблокированными до 2500 Вт лимитом мощности.

Видеокарта MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z установила серию мировых рекордов. Главный триумф заключается в достижении стабильной частоты графического ядра 3742 МГц. Это почти на 100 МГц выше предыдущего рекорда, удерживаемого моделью GALAX RTX 5090D HOF.

MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z

Секрет такого потенциала кроется в уникальной конструкции. Карта оснащена 40-фазной системой питания и двумя 16-контактными разъёмами, что обеспечивает превосходную стабильность. Однако, главным оружием стал специальный BIOS XOC (eXtreme OverClocking) с лимитом мощности в 2500 Вт. Этот запас энергии позволяет оверклокерам выжимать максимум, используя охлаждение жидким азотом.

Всё же стоит отметить, что протестированная версия является эксклюзивной моделью OCER, предназначенной только для энтузиастов. Она сразу поставляется с радиатором для использования видеокарты с жидким азотом. Память GDDR7 также была разогнана до 36 Гбит/с, что, по-видимому, является текущим пределом для этой технологии.

MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z

Результаты оверклокера TSAIK:

  • GPUPI 1B: 0 сек 730 мс — 3742/1750 МГц,
  • GPUPI 1B v3.3: 0 сек 720 мс — 3742/1750 МГц,
  • GPUPI 32B: 41 сек 110 мс — 3742/1750 МГц,
  • 3DMark Port Royal: 49 812 баллов — 3561/2250 МГц,
  • 3DMark Time Spy: 61 289 баллов — 3541/2250 МГц,
  • 3DMark Speedway: 18 619 баллов — 3547/2250 МГц,
  • Geekbench 6 Compute: 513 272 балла — 3525/2250 МГц,
  • 3DMark Wild Life: 139 907 баллов — 3480/2250 МГц.

Результаты оверклокера Lucky_n00b:

  • Geekbench 5 Compute: 683 433 балла — 2017/1750 МГц,
  • GPUPI 1B: 0 сек 776 мс — 3577/2125 МГц,
  • GPUPI 32B: 46 сек 295 мс — 3412/2125 МГц,
  • GPUPI 1B v3.3: 0 сек 758 мс — 3525/2125 МГц,
  • GPUPI 32B v3.3: 40 сек 596 мс — 3570/2125 МГц.

Результаты оверклокера littleboy:

  • GPUPI 32B v3.3: 38 сек 102 мс — 3720/1750 МГц,
  • 3DMark Solar Bay: 311 387 баллов — 3490/2444 МГц,
  • 3DMark Port Royal: 47 673 балла — 3579/2444 МГц,
  • 3DMark Time Spy: 58 065 баллов — 3547/2444 МГц,
  • 3Dmark Solar Bay Extreme: 66 977 баллов — 3492/2444 МГц,
  • Unigine Superposition 1080p Extreme: 36 359 баллов — 3345/2244 МГц,
  • Unigine Superposition 8K Optimized: 24 882 балла — 3330/2244 МГц.

MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z

Ожидается, что розничная версия этой легендарной карты будет официально представлена компанией MSI на выставке CES 2026. Пока же MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z лишь продолжает бить мировые рекорды.

#nvidia #msi #geforce #rtx 5090 #видоекарты
Источник: wccftech.com
