Блоги
Zelikman
Warhorse Studios может выпустить обновлённую версию Kingdom Come: Deliverance в 2026 году
Однако, по информации инсайдера, существенных изменений в игре ожидать не стоит

Почти год назад в сети впервые появился слух о том, что Warhorse Studios работает над обновлённой версией Kingdom Come: Deliverance. Тогда информация исходила от единственного, зарекомендовавшего себя источника на Reddit под ником bertik11. К уточнённым данным стоит отнестись с осторожностью, но они выглядят логично на фоне триумфа второй части.

В новом посте на форуме GamingLeaksandRumors инсайдер уточнил, что релиз ремастера намечен на февраль 2026 года. Однако, он сразу предупредил поклонников не ждать революции.

«Насколько мне известно, это будет просто порт с ПК. Он не принесёт ничего революционного или совершенно нового — это будет в основном просто порт для новых консолей».

Официального подтверждения от студии по-прежнему нет. Warhorse не объявляла о планах по ремастеру, сосредоточившись на поддержке продолжения — Kingdom Come: Deliverance II. Игра стала одним из главных хитов 2025 года, возглавив чарты продаж Steam, получив номинацию на «Игру года» на The Game Awards и высокие места в итоговых списках ведущих изданий. Именно внушительный успех сиквела делает слух вполне правдоподобным. Студии логично было бы «освежить» первую часть, чтобы поддержать общий интерес к франшизе. Однако, ключевым вопросом остаётся формат и политика релиза.

Если это действительно будет простой порт ПК-версии, то реакция комьюнити будет напрямую зависеть от того, как Warhorse подойдёт к его реализации. Наибольшее разочарование вызовет ситуация, если текущим владельцам игры на консолях или ПК не предложат бесплатное или льготное обновление, а заставят покупать продукт заново. Это может серьёзно подорвать доверие игроков, поддерживавших проект с 2018 года.

#гейминг #видеоигры #warhorse studios #kingdom come: deliverance
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Desmois
11:07
Бункер под Кремлём начали углублять... Ну так, на всякий случай...
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
222
10:58
а что там с твоими хвостатыми сородичами из зверополиса?
«Чебурашка 2» установил рекорд в российском прокате по предварительным продажам билетов
MrPegge
10:57
А свой-буржуинский Путин получил очередной Белый Крест Предателя Nной степени.
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Desmois
10:48
Заявление для галочки.. Венесуэлу просрал.. Иран просрут со дня на день.. Про Сирию молчу.. Не за горами и Ким.. А кто остался???... Батька при первом шухере повернётся жопой.. Факт..
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Сергей Аритенко
10:47
Почему не делают минус на корпусе а на разъеме только плюс так бы соединили минус винтами тупо или просто одножильным проводом минус на корпус зачем эти разъёмы плюс с минусом
Блок питания ASRock предотвратил расплавление разъёма разогнанной до 1350 Вт видеокарты RTX 5090
Desmois
10:41
Местные жители восприняли новость о захвате президента Мадуро «с радостью».
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
CGMan
10:21
И давно это Тодд Ховард придумал вселённую Fallout? В 2008 году? И сразу назвал свое детище Fallout 3, что бы создать интригу?
Создатель Fallout заявил, что никогда не играл в самый главный культовый мод Fallout: London
Vergo
10:19
Куба и Мексика ПОТРЕБОВАЛИ освободить президента Мадуро и его жену, а РФ ПРИЗВАЛА урегулировать ситуацию.
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Александр Сечков
10:06
Что тут делают козырные тузы? Остальная подборка понятна. Отступники вообще лучший фильм в данном жанре!
Субъективный топ лучших боевиков с драматической линией
Илья Куликов
10:03
Тодд Говард не создатель Фоллаут. Статья высосана не из пальца, а из причинного места.
Создатель Fallout заявил, что никогда не играл в самый главный культовый мод Fallout: London
