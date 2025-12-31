Однако, по информации инсайдера, существенных изменений в игре ожидать не стоит

Почти год назад в сети впервые появился слух о том, что Warhorse Studios работает над обновлённой версией Kingdom Come: Deliverance. Тогда информация исходила от единственного, зарекомендовавшего себя источника на Reddit под ником bertik11. К уточнённым данным стоит отнестись с осторожностью, но они выглядят логично на фоне триумфа второй части.

В новом посте на форуме GamingLeaksandRumors инсайдер уточнил, что релиз ремастера намечен на февраль 2026 года. Однако, он сразу предупредил поклонников не ждать революции.

«Насколько мне известно, это будет просто порт с ПК. Он не принесёт ничего революционного или совершенно нового — это будет в основном просто порт для новых консолей».

Официального подтверждения от студии по-прежнему нет. Warhorse не объявляла о планах по ремастеру, сосредоточившись на поддержке продолжения — Kingdom Come: Deliverance II. Игра стала одним из главных хитов 2025 года, возглавив чарты продаж Steam, получив номинацию на «Игру года» на The Game Awards и высокие места в итоговых списках ведущих изданий. Именно внушительный успех сиквела делает слух вполне правдоподобным. Студии логично было бы «освежить» первую часть, чтобы поддержать общий интерес к франшизе. Однако, ключевым вопросом остаётся формат и политика релиза.

Если это действительно будет простой порт ПК-версии, то реакция комьюнити будет напрямую зависеть от того, как Warhorse подойдёт к его реализации. Наибольшее разочарование вызовет ситуация, если текущим владельцам игры на консолях или ПК не предложат бесплатное или льготное обновление, а заставят покупать продукт заново. Это может серьёзно подорвать доверие игроков, поддерживавших проект с 2018 года.