Особенно серьёзный рост цен ожидается во второй половине года.

Приобретение нового компьютера в 2026 году может оказаться очень дорогим мероприятием. По данным агентства IDC, из-за кризиса в цепочке поставок ключевых компонентов индустрию ждёт масштабная волна повышения цен.

Главным негативным фактором стал «суперцикл» в производстве памяти, который уже сейчас становится проблемой для сборщиков ПК. Цены на оперативную память стремительно взлетели, а вслед за ними, как ожидается, подорожают и видеокарты от AMD и NVIDIA. Производители ПК по типу Lenovo, Dell, HP, Acer и ASUS уже официально предупредили клиентов о скором ухудшении ситуации, подтвердив планы по повышению розничных цен на 15–20% в третьем квартале 2026 года.

IDC прогнозирует снижение общих поставок ПК на 4,9% в следующем году. Однако, это падение может усугубиться, если дефицит памяти усилится. Агентство также указывает на риск для рынка кастомных сборок. Крупные OEM-бренды, обладающие большими закупочными мощностями, смогут предлагать готовые системы по относительно привлекательной цене, вытесняя с рынка местных сборщиков. В результате сборка ПК на заказ также может стать значительно дороже. Отчёт IDC

Кризис совпал по времени с несколькими важными событиями: окончанием поддержки Windows 10 и активным маркетингом «ПК с искусственным интеллектом». Однако, ажиотаж вокруг ИИ-функций, таких как Copilot+, может стихнуть, поскольку они требуют увеличенного объёма оперативной памяти. Дефицит вынудит производителей экономить, и 8 ГБ ОЗУ могут вновь стать стандартом для ноутбуков среднего класса.