Zelikman
Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready версии 591.55, исправляющий ряд проблем в актуальных играх
Однако, некоторые баги компания так и не сумела исправить.

Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready версии 591.55. Обновление обещает улучшенный игровой опыт для последних новинок и, что более важно, устраняет несколько критических проблем, обнаруженных в предыдущем релизе.

Видеокарты Nvidia

Среди ключевых исправлений значится решение проблемы со стабильностью в игре Enshrouded на видеокартах GeForce RTX 50-й серии. Этот баг мог приводить к неожиданным вылетам игры. Также патч возвращает функциональность переключателю HDR в Assassin's Creed Valhalla, который переставал работать при включённой опции Smooth Motion. Для поклонников зомби-апокалипсиса исправлены проблемы со стабильностью в Dying Light: The Beast, возникавшие после обновления до драйвера 591.44.

В списке общих исправлений сообщается об устранении проблем с «выцветшими» цветами на дисплее после переключения с родного разрешения и чёрного экрана в играх при использовании функции RTX HDR на некоторых телевизорах. Одна известная проблема остаётся нерешённой. А Nvidia Control Panel по-прежнему невозможно снять галочку с опции «Show Notification Tray Icon», которая отвечает за отображение значка Nvidia в системном трее.

Драйвер совместим с широким спектром видеокарт, начиная с GeForce RTX 50-й серии и RTX 40-й серии, вплоть до старых GeForce GTX 16-й серии. В состав пакета входят:

  • HD Audio Driver — 1.4.5.7
  • Nvidia PhysX System Software — 9.23.1019
  • CUDA — 13.1
  • DCH Nvidia Control Panel — 8.1.969.0

Новый драйвер уже доступен для скачивания через официальный сайт Nvidia или приложение.

#nvidia #программное обеспечение #драйвер #game ready
Источник: nvidia.com
Сейчас обсуждают

apprenticebase
20:45
Заголовок этому и не противоречит.
Первая российская гигафабрика аккумуляторов была запущена «Росатомом» в Калининграде
shuler37
20:43
Версия последнего драйвера 591.59
Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready версии 591.55, исправляющий ряд проблем в актуальных играх
slikts
20:39
А шапочки из фольги будут выдавать?
Эстония приступила к строительству пяти первых бункеров «Балтийской линии обороны» на границе с РФ
Сергей Анатолич
20:34
Балтийской линии обороны? Это как Линия Мажино у франции? Если историю учили, то знать должны, что эти линии не работают ещё с 1939 года. А так это тупое отмывание денег, как Стена ецинюка.
Эстония приступила к строительству пяти первых бункеров «Балтийской линии обороны» на границе с РФ
TheEd
20:11
Уже бежим.
TheGamer предупреждает своих читателей: цены на видеокарты резко взлетят в 2026 году
Михаил Сидоров
19:28
Такой лучший фильм, что я даже забыл уже про что он, хотя кажется вот недавно смотрел.
Поддельный торрент фильма «Битва за битвой» принёс троян в субтитрах
Алексей
19:23
Так 99% таксистов щас самозанятые, лол.
Самозанятым таксистам разрешили работать на иномарках до 2033 года
Саша Смирнов
19:09
Дошли до того, о чем Бог нас учил давно в Библии! Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом!
Popular Mechanics: Наш мозг может учиться на событиях, которых в реальности никогда не было
K0nst4nt1n
19:07
Насколько я помню Энергия в Ельце первая стала делать полностью отечественные литиевые аккумы (литий ионные 21700 у меня стоят в двух самокатных батареях, lifepo пока только планировал купить), так чт...
Первая российская гигафабрика аккумуляторов была запущена «Росатомом» в Калининграде
Dentarg
19:02
Самосбывающееся предсказание в попытках разогнать ажиотаж.
TheGamer предупреждает своих читателей: цены на видеокарты резко взлетят в 2026 году
