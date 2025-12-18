Однако, некоторые баги компания так и не сумела исправить.

Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready версии 591.55. Обновление обещает улучшенный игровой опыт для последних новинок и, что более важно, устраняет несколько критических проблем, обнаруженных в предыдущем релизе.

Видеокарты Nvidia

Среди ключевых исправлений значится решение проблемы со стабильностью в игре Enshrouded на видеокартах GeForce RTX 50-й серии. Этот баг мог приводить к неожиданным вылетам игры. Также патч возвращает функциональность переключателю HDR в Assassin's Creed Valhalla, который переставал работать при включённой опции Smooth Motion. Для поклонников зомби-апокалипсиса исправлены проблемы со стабильностью в Dying Light: The Beast, возникавшие после обновления до драйвера 591.44.

В списке общих исправлений сообщается об устранении проблем с «выцветшими» цветами на дисплее после переключения с родного разрешения и чёрного экрана в играх при использовании функции RTX HDR на некоторых телевизорах. Одна известная проблема остаётся нерешённой. А Nvidia Control Panel по-прежнему невозможно снять галочку с опции «Show Notification Tray Icon», которая отвечает за отображение значка Nvidia в системном трее.

Драйвер совместим с широким спектром видеокарт, начиная с GeForce RTX 50-й серии и RTX 40-й серии, вплоть до старых GeForce GTX 16-й серии. В состав пакета входят:

HD Audio Driver — 1.4.5.7

Nvidia PhysX System Software — 9.23.1019

CUDA — 13.1

DCH Nvidia Control Panel — 8.1.969.0

Новый драйвер уже доступен для скачивания через официальный сайт Nvidia или приложение.