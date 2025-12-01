Корпорация Nvidia тихо внедряет софт, который знает о её чипах всё. Речь идёт о новой системе мониторинга для флагманских ускорителей Blackwell. Официально — это инструмент для техников: он собирает телеметрические данные о производительности, энергопотреблении, температурных аномалиях и целостности системы. Но как выяснилось, у этой системы есть и другая, куда более любопытная функция. Она умеет точно определять, где физически находится каждый конкретный чип.
Как говорят источники Reuters, софт может передавать на сервера Nvidia всю необходимую информацию, сообщая даже координаты железа. В компании подтверждают существование программы, но называют её сугубо опциональной и устанавливаемой по воле клиента. Про отслеживание локации, представители «Зелёного гиганта» решили умолчать.
Контекст тут важнее самой технологии. Nvidia уже давно лавируют между Соединёнными Штатами и Китаем, пытаясь угодить двум крупнейшим экономикам мира одновременно. В начале года на них смотрели косо из-за гигантских партий чипов, ушедших в Сингапур — город-государство, не строящее дата-центры таких масштабов. Потом похожая история повторилась с Малайзией. В Вашингтоне заподозрили, что это тонкие схемы по обходу экспортных ограничений для поставок в Поднебесную. Теперь, похоже, в Nvidia решили подстраховаться, имея возможность в любой момент узнать, где тот или иной чип. Таким образом компания хочет угодить американским регуляторам.
Однако, это же бьет по другому фронту — по доверию клиентов, в первую очередь китайских. Местные СМИ и эксперты уже обвиняют Nvidia в том, что даже урезанная версия для Китая, H20, может таить в себе «выключатель» или бэкдор. В компании заявляют, что никаких шпионских программ, бэкдоров и выключателей нет. Однако, китайские компании официально предупреждают об «угрозах национальной безопасности» и осторожничают с закупками.