Новое программное обеспечение сможет отправлять на серверы Nvidia, всю подробную информацию о режиме работы каждого ИИ-ускорителя, включая его координаты

Корпорация Nvidia тихо внедряет софт, который знает о её чипах всё. Речь идёт о новой системе мониторинга для флагманских ускорителей Blackwell. Официально — это инструмент для техников: он собирает телеметрические данные о производительности, энергопотреблении, температурных аномалиях и целостности системы. Но как выяснилось, у этой системы есть и другая, куда более любопытная функция. Она умеет точно определять, где физически находится каждый конкретный чип.

ИИ-ускорители Nvidia

Как говорят источники Reuters, софт может передавать на сервера Nvidia всю необходимую информацию, сообщая даже координаты железа. В компании подтверждают существование программы, но называют её сугубо опциональной и устанавливаемой по воле клиента. Про отслеживание локации, представители «Зелёного гиганта» решили умолчать.

Контекст тут важнее самой технологии. Nvidia уже давно лавируют между Соединёнными Штатами и Китаем, пытаясь угодить двум крупнейшим экономикам мира одновременно. В начале года на них смотрели косо из-за гигантских партий чипов, ушедших в Сингапур — город-государство, не строящее дата-центры таких масштабов. Потом похожая история повторилась с Малайзией. В Вашингтоне заподозрили, что это тонкие схемы по обходу экспортных ограничений для поставок в Поднебесную. Теперь, похоже, в Nvidia решили подстраховаться, имея возможность в любой момент узнать, где тот или иной чип. Таким образом компания хочет угодить американским регуляторам.

Однако, это же бьет по другому фронту — по доверию клиентов, в первую очередь китайских. Местные СМИ и эксперты уже обвиняют Nvidia в том, что даже урезанная версия для Китая, H20, может таить в себе «выключатель» или бэкдор. В компании заявляют, что никаких шпионских программ, бэкдоров и выключателей нет. Однако, китайские компании официально предупреждают об «угрозах национальной безопасности» и осторожничают с закупками.