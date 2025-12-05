По информации инсайдеров, крупные ритейлеры уже получили обновлённые прайс-листы с повышенными ценами на видеокарты Radeon 9000

Рынок видеокарт готовится к очередному удару по кошелькам геймеров. По данным Moore's Law Is Dead, уже в первом квартале 2026 года розничные цены на видеокарты AMD RDNA 4 вырастут, вернувшись к завышенным уровням начала 2025 года. Источником нового витка инфляции стали не только общие логистические проблемы, но и рост цен на память, который заставляет производителей пересматривать себестоимость готовых решений.

AMD RDNA 4

Согласно информации из закрытых систем ритейлеров, закупочные цены на модели линейки RDNA 4 уже начали меняться. Это значит, что магазины видят новые, более высокие оптовые цены от партнёров-производителей AMD. Ранее некоторые модели можно было закупить даже немного ниже рекомендованной розничной цены, что давало ритейлерам пространство для манёвра. Теперь эта «подушка» исчезает.

Ожидаемое изменение цен к началу 2026 года:

RX 9070 XT: вернётся к отметке выше 800 долларов,

RX 9070 : будет стоить выше 700, вероятно, приближаясь к 750 долларам,

RX 9060 8 ГБ: подорожает до уровня около 350 долларов.

Эти цифры означают фактический откат к стоимости, с которой карты RDNA 4 дебютировали на рынке. Краткий период относительного «затишья» и некоторого снижения цен, наблюдавшийся летом 2025 года, подходит к концу. Причём основной драйвер роста — запредельное удорожание чипов памяти GDDR6 и GDDR7, которые являются неотъемлемой частью любой видеокарты. Производители карт вынуждены платить за память в разы больше, и эти издержки неизбежно перекладываются по цепочке на покупателей.

Эксперт также пояснил, как устроена система ценообразования, чтобы развеять миф о «жадных ритейлерах». Когда видеокарта, например, условный GeForce RTX 5080, появляется в магазине с ценником в 1200 долларов, маржа самого магазина на такой товар обычно составляет 50–100 долларов. Производитель карты, который поставил её магазину, закладывает свою прибыль в размере примерно 5–10%. Основную же часть денег забирает себе компания-разработчик графического чипа — Nvidia или AMD, чьи прибыли исчисляются миллиардами. Таким образом, грядущий рост — это не прихоть магазинов, а вынужденная мера всей цепочки поставок из-за фундаментального увеличения стоимости ключевых компонентов. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Предполагается, что волна повышения цен сначала затронет AMD, а затем дойдёт и до Nvidia. Уже есть сообщения о том, что «Зелёный гигант» планирует изменять политику комплектации, что также может привести к удорожанию готовых решений. Однако, по мнению эксперта, пик кризиса, сравнимый с ажиотажем 2021-2022 годов, маловероятен. Тем не менее, инсайдеры предостерегают от излишнего оптимизма.

Основной совет, который звучит из источников, — не откладывать покупку, если она запланирована. Окно относительно стабильных цен закрывается. Пока процессоры могут даже незначительно подешеветь из-за падения спроса на готовые системы, графические ускорители, судя по всему, отправляются в новый виток роста.

