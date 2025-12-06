Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
TeamGroup: Дефицит памяти продлится до конца 2027 года с пиком в середине 2026 года
По словам представителей компании, уже сейчас на рынке ощущается серьёзный дисбаланс между спросом и предложением, а дальше будет ещё хуже.

Рынок оперативной и видеопамяти погружается в глубокий кризис, масштабы которого начинают пугать даже самих производителей. Вслед за решением Micron закрыть потребительский бренд Crucial приходят новые прогнозы: дефицит и стремительный рост цен на модули DDR5, DDR4, а также на видеопамять GDDR6/GDDR7 продлятся как минимум до четвёртого квартала 2027 года. Пик ценового бума ожидается к середине 2026, что означает ещё полгода постоянного удорожания.

Оперативная память

Источником проблемы, как и в случае с GPU, стал искусственный интеллект. Неутолимый аппетит индустрии ИИ на DRAM и NAND-чипы для дата-центров переориентировал весь мировой объём производства. Крупные поставщики получили от корпоративных клиентов предложения, от которых они не могли отказаться: стабильные многомиллиардные контракты по ценам, в разы превышающим потребительские. Как следствие, рынок ПК-компонентов оказался в жёстком дефиците.

«Это не просто колебание цен. Мы наблюдаем беспрецедентный дефицит поставок, в первую очередь вызванный взрывным спросом на платформы для ИИ и серверы DDR5», — заявил генеральный менеджер Teamgroup Чэнь Цинвэнь.

По его словам, фабрики по производству пластин и поставщики компонентов уже работают на пределе мощностей, а дисбаланс спроса и предложения сохранится как минимум до первой половины 2026 года. Ситуация настолько обострилась, что партии чипов распродаются за считанные часы. По словам представителей нескольких производителей модулей памяти, крупные поставщики дают им лишь пару часов на подтверждение оплаты. Если платеж задерживается, цена пересматривается в сторону увеличения, а зарезервированная партия может быть продана другому, более расторопному покупателю — зачастую из сегмента ИИ.

PCHome

Цены уже сейчас выглядят сюрреалистично. На тайваньском сайте PChome наборы оперативной памяти объемом 256 ГБ DDR4 достигли отметки в 98 070 тайваньских долларов, что превышает 3000 долларов США. Столько же в этом магазина GeForce RTX 5090. Комплекты DDR5 того же объёма приближаются к 2000 долларов. Для сравнения: всего несколько месяцев назад их стоимость была в два, три, а иногда и в четыре раза ниже.

Этот коллапс неизбежно аукнется на стоимости всего, что содержит память: не только модулей ОЗУ и видеокарт, но и готовых ПК, ноутбуков, мини-ПК, игровых консолей и портативных устройств. Потребителям, планирующим апгрейд или покупку техники, эксперты рекомендуют не ждать снижения цен в ближайшие два года.

Ситуация, по мнению аналитиков, хуже, чем совокупный кризис времён майнинг-бума, пандемийных дефицитов и ажиотажа спекулянтов. И, в отличие от тех периодов, на этот раз у гигантов полупроводниковой индустрии нет стимула переключаться обратно на потребительский рынок. Эра доступной памяти подошла к концу.

#технологии #искусственный интеллект #рынок #оперативная память #озу #дефицит памяти
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи в мексиканском районе Балькон-де-Монтесума нашли квадратный человеческий череп
2
Россия отказывается от реализации очередного транспортного мегапроекта
4
В Хорватии нашли редкие серебряные монеты эпохи Первого крестового похода
+
Новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 591.44 добавил поддержку 32-битного PhysX видеокартам RTX 50
2
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
10
В Саудовской Аравии нашли следы человека возрастом 115 тысяч лет
+
Первый особо мощный тягач «БАЗ» полностью российского производства передан в эксплуатацию
1
ASRock выпустила материнскую плату с шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5
3
Субфлагманский Snapdragon 8 Gen 5 в OnePlus 15R уступил Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Geekbench
+
Honor заявила, что ни одни умные часы не могут точно измерять температуру тела
+
Российский Т-90М «Прорыв» изменил роль танка на поле боя
+
Micron перестанет выпускать оперативную память и SSD для потребительского рынка
+
Jmgo выпускает ультракороткофокусный проектор O3 с трёхцветным лазером
+
Энтузиаст заставил Проводник в Windows 11 загружаться быстрее и потреблять меньше памяти
3
В России разработан перспективный станок для лазерной обработки стекла
+
Microsoft выпускает патч для устранения проблем в играх и с панелью задач в Windows 11
1
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
+
Popular Science: На межзвездной комете 3I/ATLAS астрономы заподозрили наличие ледяных вулканов
3
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
3
NASA представило новые данные наблюдения зондом Psyche межзвёздной кометы 3I/ATLAS
2

Популярные статьи

7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
5
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
8
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
118
«Точка замерзания», «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» — краткий обзор фильмов
+
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
1
10 интересных настольных игр 2025 года
2
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
3

Сейчас обсуждают

salexa
02:41
распаковать в прям там где забрал. и снять на видео сразу..... умные и евреи учатся на чужих ошибках ,остальные 80% на своих..ну ниче,я думаю не последний йух без соли доедает...найдёт еще штукарь на ...
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
REY_B_
02:08
А что, РосНано плохо продвигалось в области распила?
В Москве запущено тестовое производство фотонных интегральных схем
salexa
02:03
хорошая цель для калибров
Между Лондоном и городами Германии планируют запустить высокоскоростные железнодорожные маршруты
linux4ever
01:49
Контейнерная виртуализация = namespaces + cgroups + chroot-style rootfs. Это Linux-фича, ядро рулит, docker и т.д. просто менеджер. Нормальные "контейнерные движки": LXC/LXD Docker containerd CRI-O ...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
01:35
pacman на aur не работает так-то.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
01:33
к тому времени, когда linux был версии 1.0 судебные споры закончились, но это не помешало ему утопить бсдю.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
01:31
А какие стандарты в BSD? Что добавил Netflix, то стандарт, так что-ли?
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
01:29
>Conntrack, iptables, haproxy да что хош. Задача совершенно глупая. >Быдлокодеры не являются причиной пользоваться херней. Мда, админ не знающий про сисколы, пишет что-то про программистов... Как эт...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
От LoL до KeK один шаг
01:19
При тех настройках что у амуды 5090 тоже какаха))
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Лев корл
00:56
Это постал?????(на картинках) Если да то фейспалм! Майнкрафт проглотил еще один культовый проект! Я надеюсь, что это просто обложка, а сама игра с нормальной графикой!!!
Новая часть Postal отменена спустя два дня после своего анонса из-за обвинений в использовании ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter