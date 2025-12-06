По словам представителей компании, уже сейчас на рынке ощущается серьёзный дисбаланс между спросом и предложением, а дальше будет ещё хуже.

Рынок оперативной и видеопамяти погружается в глубокий кризис, масштабы которого начинают пугать даже самих производителей. Вслед за решением Micron закрыть потребительский бренд Crucial приходят новые прогнозы: дефицит и стремительный рост цен на модули DDR5, DDR4, а также на видеопамять GDDR6/GDDR7 продлятся как минимум до четвёртого квартала 2027 года. Пик ценового бума ожидается к середине 2026, что означает ещё полгода постоянного удорожания.

Оперативная память

Источником проблемы, как и в случае с GPU, стал искусственный интеллект. Неутолимый аппетит индустрии ИИ на DRAM и NAND-чипы для дата-центров переориентировал весь мировой объём производства. Крупные поставщики получили от корпоративных клиентов предложения, от которых они не могли отказаться: стабильные многомиллиардные контракты по ценам, в разы превышающим потребительские. Как следствие, рынок ПК-компонентов оказался в жёстком дефиците.

«Это не просто колебание цен. Мы наблюдаем беспрецедентный дефицит поставок, в первую очередь вызванный взрывным спросом на платформы для ИИ и серверы DDR5», — заявил генеральный менеджер Teamgroup Чэнь Цинвэнь.

По его словам, фабрики по производству пластин и поставщики компонентов уже работают на пределе мощностей, а дисбаланс спроса и предложения сохранится как минимум до первой половины 2026 года. Ситуация настолько обострилась, что партии чипов распродаются за считанные часы. По словам представителей нескольких производителей модулей памяти, крупные поставщики дают им лишь пару часов на подтверждение оплаты. Если платеж задерживается, цена пересматривается в сторону увеличения, а зарезервированная партия может быть продана другому, более расторопному покупателю — зачастую из сегмента ИИ.

PCHome

Цены уже сейчас выглядят сюрреалистично. На тайваньском сайте PChome наборы оперативной памяти объемом 256 ГБ DDR4 достигли отметки в 98 070 тайваньских долларов, что превышает 3000 долларов США. Столько же в этом магазина GeForce RTX 5090. Комплекты DDR5 того же объёма приближаются к 2000 долларов. Для сравнения: всего несколько месяцев назад их стоимость была в два, три, а иногда и в четыре раза ниже.

Этот коллапс неизбежно аукнется на стоимости всего, что содержит память: не только модулей ОЗУ и видеокарт, но и готовых ПК, ноутбуков, мини-ПК, игровых консолей и портативных устройств. Потребителям, планирующим апгрейд или покупку техники, эксперты рекомендуют не ждать снижения цен в ближайшие два года.

Ситуация, по мнению аналитиков, хуже, чем совокупный кризис времён майнинг-бума, пандемийных дефицитов и ажиотажа спекулянтов. И, в отличие от тех периодов, на этот раз у гигантов полупроводниковой индустрии нет стимула переключаться обратно на потребительский рынок. Эра доступной памяти подошла к концу.