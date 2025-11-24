Предположительно, стоимость графических процессоров может вырасти на 10%.

Похоже, короткая эра доступных видеокарт AMD подходит к концу. Издание Wccftech со ссылкой на отраслевые источники сообщает, что компания разослала партнёрам тревожное уведомление. Цены на её графические процессоры ждёт новый виток роста — в среднем на 10% и выше.

Видеокарты Radeon RX 9000

Проще говоря, недавняя возможность купить флагманскую Radeon RX 9000 по рекомендованной цене была лишь коротким моментом, который подходит к концу. Уже в ближайшие недели ASUS, Gigabyte и другие бренды-партнёры будут вынуждены переоценить свои видеокарты в сторону увеличения.

Причина, как это часто бывает в технологическом мире, кроется в глобальной цепочке поставок, а точнее — в острейшем дефиците чипов памяти DRAM. Гонка в области искусственного интеллекта породила ненасытный аппетит к памяти. Огромные дата-центры, обучающие нейросети, скупают все имеющиеся запасы DRAM.

Вместо наращивания мощностей, некоторые гиганты-производители памяти, наоборот, в последнее время сокращали выпуск. Результат предсказуем: цены на всю память выросли в несколько раз. Неважно, стоит ли на карте GDDR6, как у AMD, или новейшая GDDR7, как у топовых NVIDIA, — все они сделаны по схожей технологии. Подорожание одного компонента приводит к удорожанию всего устройства.

По мнению экспертов, возможно, сейчас — последний удачный момент для покупки новой видеокарты. Тот самый сезон распродаж, когда цены падали ниже заветной рекомендованной отметки, скорее всего, закончится сразу после того, как партнёры AMD обработают новые прайс-листы.