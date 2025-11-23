Тестировщики сообщают, что новое программное обеспечение повышает фреймрейт в таких проектах, как Assassin's Creed Shadows

Nvidia выпустила специальный драйвер GeForce Game Ready 581.94, который решает проблемы с производительностью в играх. Стоит отметить, что возникли эти проблемы из-за очередного неудачного обновления Windows 11 KB5066835 для версий 24H2 и 25H2. Данный патч вызывал, как оказалось, катастрофическое падение FPS в большинстве игр. Microsoft до сих пор не исправила эту ошибку и поэтому Nvidia решила действовать самостоятельно.

Nvidia GeForce RTX 5080

Тестировщики уже проверили новый драйвер 581.94, и поразительно, насколько новое ПО улучшило результаты. Себастьян Кастелланос тестировал Assassin's Creed Shadows и с его слов, после обновления драйвера средний FPS вырос на 47%, а просадки производительности уменьшились на 46%. Другой тестер, Дэниел Новак, получил ещё более лучший результат — в его случае производительность выросла на 65%. Однако, сравнивал он новый драйвер с более старой версией 581.57.

Результаты тестов Себастьяна Кастелланоса

При этом GeForce Game Ready 581.94 имеет важные особенности. Разработчики пометили его как бета-версию и рекомендуют устанавливать его только при явных проблемах с играми. А вот владельцам видеокарт AMD и Intel пока приходится ожидать решения от своих производителей.

Ситуация показывает, что иногда проблемы с играми всё же возникают не из-за драйверов видеокарт. Обычно Nvidia выпускает исправления для собственных проблем, например, для видеокарт серии RTX 50, но сейчас компания исправляет чужую ошибку. Геймеры могут загрузить новый драйвер с официального сайта Nvidia, но нужно помнить о возможных багах. Если проблем с играми нет, лучше подождать стабильной версии.