Всё же по имеющимся данным, даже такое расширение мощностей не позволит справиться с дефицитом на рынке.

SK Hynix объявила о планах резкого увеличения производственных мощностей, чтобы справиться с дефицитом на рынке DRAM. Тем не менее, как сообщают источники, текущий спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта настолько высок, что полностью компенсировать нехватку в обозримом будущем не удастся.

SK Hynix

Согласно данным корейского издания Hankyung, SK Hynix намерена увеличить объёмы производства одноканальной DRAM-памяти более чем в семь раз к концу 2026 году. Планы включают масштабное расширение мощностей на заводе в Ичхоне: ежемесячный выпуск планируется поднять с текущих 20000 пластин до 140000. Основной объём мощностей будет направлен на выпуск памяти GDDR7 и SOCAMM (CXL).

Именно эти типы памяти пользуются ажиотажным спросом для построения серверов искусственного интеллекта, которые используются компаниями по типу Nvidia и AMD. SK Hynix — не единственный игрок, наращивающий обороты. Например, Samsung и Micron также активно расширяют производство, пытаясь успеть заработать на взрывным спросом.

Несмотря на грандиозные планы производителей, эксперты предупреждают: все новые мощности будут практически полностью поглощены отраслью ИИ. Это означает, что дефицит памяти на потребительском рынке сохранится в обозримом будущем. Видеокарты, модули памяти, компьютеры и ноутбуки будут продолжать дорожать.

Масштабы спроса иллюстрирует один только проект OpenAI Stargate. По оценкам, для его работы ежемесячно может потребоваться около 900000 пластин DRAM. Это эквивалентно более чем 40% от общего текущего объёма поставок на рынке.

Даже запланированного масштабного расширения мощностей может быть недостаточно, чтобы удовлетворить аппетиты развивающейся индустрии, особенно с учётом будущего перехода на ещё более продвинутые стандарты памяти HBM4 и HBM4E. Это говорит о том, что текущий «суперцикл» на рынке памяти DRAM ещё далек от завершения.