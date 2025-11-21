По данным источников, некоторые производители вынуждены выкупать свою же продукцию у ритейлеров, чтобы выполнить контрактные обязательства перед другими заказчиками.

По данным источников Moore's Law Is Dead в сфере производства и дистрибуции DRAM-памяти, причина шока на рынке заключается в масштабных закупках со стороны OpenAI. В начале сентября компания заключила сделки с двумя крупнейшими производителями памяти, забрав себе примерно 40% всего глобального предложения DDR5.

Модули памяти DDR5

Однако, ключевой фактор, усугубивший панику, это секретность и внезапность сделок. Согласно информации, циркулирующей в профессиональных кругах, сами Samsung и SK Hynix не знали о масштабах контрактов друг друга и их одновременном подписании. Новость о том, что два гиганта одновременно выводят с рынка колоссальные объёмы памяти, стала шоком для всей отрасли.

Этот сюрприз спровоцировал эффект домино. Конкуренты OpenAI, а также крупные OEM-производители, опасаясь дефицита, в панике начали скупать оставшиеся на рынке объёмы памяти. Эта паническая скупка происходила в условиях, когда «буферные запасы» у дистрибьюторов и ритейлеров и без того были на исторически низких уровнях из-за торговых войн и нестабильных тарифов.

Последствия ощущаются уже сейчас. Некоторые ритейлеры сообщают, что новые заказы на DDR5 могут быть исполнены только в декабре следующего года. Есть случаи, когда производители модулей памяти пытаются выкупить свою же продукцию обратно у купных сетвых продавцов для выполнения контрактных обязательств с другими клиентами.

Кризис уже начинает затрагивать смежные рынки. По данным источников, из-за нехватки и дороговизны памяти компания AMD была вынуждена отменить выпуск видеокарты Radeon RX 9070 GRE на 16 ГБ. Также ожидается рост цен на актуальные видеокарты Radeon и консоли Xbox Series, в то время как Sony, заранее закупившая большие объёмы памяти для PlayStation 5, находится в более выгодном положении.

Эксперт отмечает, что эта ситуация выглядит как стратегический ход OpenAI, направленный на то, чтобы лишить конкурентов критически важного ресурса для масштабирования ИИ-серверов. Пока одни винят в кризисе «жадность и неподготовленность», другие видят в этом отчаянную попытку OpenAI сохранить лидерство в стремительно обостряющейся конкурентной гонке. Ожидается, что пик дефицита и ценового шока придётся на первую половину 2026 года.

По личному опыту Moore's Law Is Dead, комплект памяти Kingston FURY Impact DDR5 объёмом 32 ГБ, заказанный несколько недель назад, подорожал на 52% за время доставки. Эта ситуация, с которой столкнулся сам эксперт. Однако она чётко отражает, как жадность крупных компаний сказывается на обычных пользователях.

