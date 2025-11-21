Уже осенью 2026 года рынок ждёт резкое подорожание смартфонов, ноутбуков и другой техники

С осени 2026 года в России появится новый налог, который почувствует каждый покупатель электроники. Депутаты окончательно приняли закон о так называемом «технологическом сборе». Теперь документ отправляется в Совет Федерации и на подпись президенту, но сомнений в его одобрении практически нет. Если компания производит или ввозит в Россию технику вроде смартфонов, ноутбуков или планшетов, ей стоит готовиться к дополнительным затратам. Сбор будет фиксированным для каждой единицы, но не больше 5000 рублей. Пока точные цифры не названы, но ясно одно: бизнес не станет терпеть убытки и просто включит их в стоимость товара. Итог предсказуем: волна подорожания на полках магазинов.

Власти уверяют, что перечень товаров будет формироваться постепенно. Сначала возьмутся за готовые устройства, а потом, возможно, дойдут и до отдельных микросхем и компонентов. Список обещают опубликовать отдельно, но когда это произойдет — пока неизвестно.

Заявлено, что все собранные средства направят в специальный фонд для финансирования отечественных разработок в электронной промышленности. Правительство рассчитывает, что к 2027 году сбор будет приносить в бюджет почти 90 миллиардов рублей ежегодно. В теории, это должно помочь российским компаниям создать конкурентные продукты.

Однако, здесь же кроется и главный вопрос: а получится ли вообще увидеть эти продукты и будут ли они интересны потребителю? Пока же рядовым россиянам закон грозит лишь одним — необходимостью доплачивать за каждое новое устройство. Фактически, это скрытый налог на всех потребителей, просто собирать его будут через кассы магазинов электроники.