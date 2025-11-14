Эксперты издания протестировали качество работы Ray Regeneration от AMD на видеокарте Radeon RX 9070 XT.

Технология AMD FSR Ray Regeneration, часть грядущего пакета FSR Redstone, тихо и без предупреждения появилась в только что вышедшей Call of Duty: Black Ops 7. Это первая игра в истории, где можно опробовать новый алгоритм реконструкции трассировки лучей от «Красного гиганта». Издание ComputerBase провело всесторонний анализ, сравнив качество изображения и производительность новой технологии с собственным денойзером игры и с конкурирующей технологией от Nvidia — DLSS Ray Reconstruction.

AMD Radeon RX 9070 XT и Nvidia GeForce RTX 5070 Ti

В мае 2025 года AMD анонсировала масштабный пересмотр своих технологий масштабирования в пакете под кодовым названием FSR Redstone. Он обещал включить в себя оптимизированное сверхразрешение, кэширование нейронного излучения для ускорения и улучшения трассировки пути, генерацию кадров и опцию Ray Regeneration для улучшения качества эффектов трассировки лучей.

Однако, в Black Ops 7 доступна лишь одна часть этого пакета — именно Ray Regeneration. Важно отметить, что сам апскейлинг в игре осуществляется с помощью FSR 4, а генерация кадров — это FSR 3.1.5. Появление Ray Regeneration стало сюрпризом, так как AMD не делала официальных заявлений, ограничившись лишь сообщением от высокопоставленного сотрудника. Это контрастирует с запуском FSR 3 Frame Generation и, по-видимому, является обкаткой технологии.

Сцена №1

ComputerBase провела тестирование в разрешении 2560x1440 пикселей с максимальными настройками графики и FSR 4 «Качество». Анализ показал, что FSR Ray Regeneration на текущий момент — это некий рандом с нестабильным результатом. Как и DLSS RR, технология AMD демонстрирует в отражениях заметно больше деталей по сравнению со стандартным денойзером, который часто «замыливает» картинку. Решение AMD значительно быстрее адаптируется к изменениям на экране, например, при резком повороте камеры, в то время как стандартному алгоритму требуется заметно больше времени. Технология также эффективно борется с графическими ошибками, которые иногда допускает встроенный денойзер.

Сцена №2

Основная проблема заключается в резких колебаниях в качестве от сцены к сцене. В движении ИИ-алгоритм AMD иногда допускает серьёзные артефакты на отдельных объектах. По словам экспертов, отражения могут начать «блуждать» или чрезмерно дрожать, что сильно отвлекает. В ситуациях, где стандартный денойзер создаёт просто «размытую картинку», FSR RR может предложить более детализированную картинку, но с порой с артефактами.

Результаты тестов

Прямое сравнение с конкурентом от Nvidia показывает, что AMD еще есть куда расти. DLSS Ray Reconstruction демонстрирует значительно более спокойную и стабильную картинку. Хотя у технологии Nvidia тоже бывают «шумные» моменты, они выражены гораздо слабее, чем у AMD. В борьбе за детализацию нет явного лидера. В одних сценах больше деталей показывает DLSS RR, чаще в статике, в других — FSR RR.

В Call of Duty: Black Ops 7 включение FSR Ray Regeneration на видеокарте Radeon RX 9070 XT приводит к падению производительности примерно на 3%. Это измеримо, но не заметно на глаз, и ставит технологию AMD в один ряд с DLSS RR, которая на GeForce RTX 5070 Ti также показывает незначительное падение FPS по сравнению с родным денойзером.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424