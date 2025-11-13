Проект получит большинство основных механик оригинальной Horizon Zero Dawn, дополненных элементами MMORPG.

Южнокорейская студия NCSOFT представила на выставке G-Star 2025 проект Horizon Steel Frontiers — полноценную MMORPG для ПК и мобильных устройств, основанную на франшизе Guerrilla Games.

Horizon Steel Frontiers

Руководитель голландской студии Ян-Барт ван Бек, автор оригинальной концепции Horizon, отметил, что это версия мира, в которую можно играть «где угодно и в любое время». По его словам, команда Guerrilla Games уже протестировала проект и осталась под положительным впечатлением, подтвердив, что игра полностью соответствует вселенной Horizon.

Ван Бек также намекнул на наличие PvP-составляющей наряду с PvE. Игроки будут делить границу с тысячами других людей, совместно сражаясь с машинами, конкурируя с враждебными племенами и борясь за ресурсы. Действие игры развернётся в новом регионе постапокалиптических США — «Мёртвых землях», вдохновлённых пейзажами Нью-Мексико и Аризоны.

Исполнительный продюсер NCSOFT Сон Гу Ли рассказал подробнее о боевой системе, адаптированной для жанра MMORPG. По его словам, в Horizon Steel Frontiers сохранён фирменный стиль сражений с гигантскими машинами, но дополнен новыми элементами. Например, после уничтожения части робота игроки смогут быстро забраться на него с помощью Крюк-каната, устанавливать ловушки на поврежденные зоны или подбирать брошенное машиной оружие и использовать его в последующих битвах. Основой охоты станут кооперация и стратегия, где каждый игрок будет выполнять свою роль.



