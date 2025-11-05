Сайт Конференция
Zelikman
Геймеры Battlefield 6 на ПК нашли способ отключения кроссплатформенности
Пользователи не хотят пересекаться с игроками на консолях из-за их агрессивной системы автоприцеливания

Как сообщается, игроки Battlefield 6 обнаружили в файлах параметр, отключающий кроссплатформенность игры. Это позволяет им избегать соперников с консолей, которые, по их мнению, получают несправедливое преимущество за счёт автоматической помощи в прицеливании.

Battlefield 6

Это явление — вечный спор между поклонниками клавиатуры с мышью и геймпада. Разработчики традиционно добавляют помощь прицеливания для игроков на контроллерах, чтобы компенсировать более высокую точность мыши. Однако, в последних играх, включая Battlefield 6, сообщество ПК считает, что эта помощь стала настолько сильной, что теперь преимущество получили консольные игроки.

Инструкцию по отключению кросс-платформы первым опубликовал в сети пользователь X под ником ottr. Чтобы исключить подбор с игроками на консолях, нужно в файле PROFSAVE (по пути documents/battlefield 6/settings/steam/) добавить строку GstGameplay.CrossPlayEnable 0.

Однако, у этого решения есть серьёзный недостаток. Поскольку большинство игроков используют контроллер, отключение кроссплатформенной игры может привести к пустым лобби, и игрокам придётся сражаться с ботами. Теория ottr заключается в том, что если массово применить это изменение, на ПК смогут быстрее наполняться отдельные лобби для игроков с мышью и клавиатурой.

При этом редактирование файлов может оказаться временной мерой. Разработчики уже анонсировали, что в будущем патче помощь при прицеливании будет ослаблена примерно на 25%. Так что владельцам ПК, возможно, стоит просто подождать официальных изменений в балансе.

#гейминг #видеоигры #battlefield 6 #шутеры
Источник: insider-gaming.com
