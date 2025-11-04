Обновление добавляет оптимизацию для Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana и Europa Universalis V, а также исправляет некоторые проблемы.

Nvidia представила новый драйвер GeForce Game Ready версии 581.80 WHQL, ключевой задачей которого стала оптимизация производительности для шутера Call of Duty: Black Ops 7. Обновление должно обеспечить лучший игровой опыт в этом проекте с использованием технологий DLSS 4. Помимо этого драйвер также добавляет оптимизации для других грядущих игр: Anno 117: Pax Romana и Europa Universalis V. Обе стратегии получат поддержку супер-разрешения DLSS Super Resolution.

Видеокарта Nvidia

Среди ключевых исправлений в этом выпуске — устранение проблем с производительностью в гоночном симуляторе F1 25 при использовании генерации кадров DLSS. Также решена проблема, из-за которой приложения на Vulkan аварийно завершали работу на старых процессорах Intel Core 2 Duo и Core 2 Quad.

Однако, некоторые вопросы остаются нерешёнными. Пользователи могут столкнуться с незначительными искажениями текста при использовании разрешения ниже нативного в Counter-Strike 2. Также наблюдается мерцание освещения на некоторых конфигурациях систем после обновления драйвера в Like a Dragon: Infinite Wealth.

Помимо этого компания обращает внимание на возможные сложности с установкой панели управления из Microsoft Store — это известная проблема, которую компания продолжает решать. Для пользователей Windows 10 в драйвере сохраняется ряд особенностей: в разделе с известными проблемами, не связанными с драйверами Nvidia, упоминается давняя ошибка Windows 10, из-за которой мониторы могут некорректно работать с глубиной цвета 12 бит. Решением является ручная установка значения 8 бит в настройках панели управления Nvidia.

Новый драйвер уже доступен для загрузки через официальный сайт Nvidia.