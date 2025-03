Цифровая версия игры уже доступна для заказа, а физические копии вскоре начнут поставлять ритейлерам

Ранее инсайдеры заявляли, что точная дата выхода Indiana Jones and the Great Circle на консоль PlayStation 5 станет известна 24 марта. Источники оказались правы, накануне Bethesda Softworks раскрыли, что их недавно вышедший экшен от первого лица выйдет на консоли Sony уже 17 апреля.

Стоит отметить, что проект уже доступен для заказа. Также в скором времени начнутся поставки физических изданий. Всего будет доступно три варианта: Standard Edition, Premium Edition и Collector's Bundle, доступный только в рознице.

Разработчики также предусмотрели награды для тех, кто оформит предварительный заказ игры. Подарочный набор The Last Crusade Pack включает Traveling Suit Outfit и внутриигровые предметы Lion Tamer Whip. С изданием Premium Edition геймеры получат еще и Temple of Doom Outfit и доступ к будущему сюжетному DLC The Order of Giants. Collector's Bundle вмещает в себя еще 11-дюймовый глобус с головоломкой и потайным отсеком, реплику Allmaker Relic, журнал приключений и большой витринный шкаф SteelBook.

По словам разработчиков, c PlayStation 5 Pro будет более впечатляющая визуальная составляющая. Однако, подробностей пока приведено не было. Вероятно, позже Bethesda раскроют больше информации о различия между базовой версией и более продвинутой.