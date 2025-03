Данное обновление добавляет оптимизацию некоторых проектов, выходящих уже в ближайшие дни и недели

Компания NVIDIA выпустила очередной драйвер GeForce Game Ready под номером 572.83, предназначенный для повышения производительности в ряде актуальных и грядущих игровых релизов. В первую очередь, это касается демоверсии Half-Life 2 RTX.

Также, новое ПО оптимизировано для улучшения Control после недавнего обновления. Это обновление включает предустановку Ultra Ray Tracing с увеличенной плотностью лучей, улучшенный DLSS до версии 3.7, с возможностью замены на DLSS 4 через приложение NVIDIA, улучшенные текстуры, ускоренную потоковую передачу текстур, поддержку широкоформатных мониторов до 48:9, регулировку поля зрения и поддержку HDR.

В перспективе, драйвер обеспечит оптимальную работу Assassin's Creed Shadows с поддержкой DLSS 4 Multi Frame Generation и Warhammer 40,000: Darktide. Последняя получит встроенную поддержку NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation с грядущим обновлением от Fatshark. Для оптимальной работы ZOI геймерам также потребуется установить данный драйвер. Симулятор, выходящий в ранний доступ 28 марта, использует DLSS Super Resolution и NVIDIA ACE для улучшения взаимодействия с NPC. В основе технологии лежит языковая модель Mistral NeMo Minitron, обеспечивающая быструю и качественную обработку данных. Функция доступна исключительно на видеокартах GeForce RTX.

NVIDIA также объявила, что The Last of Us Part II Remastered, запланированная к выходу на ПК 3 апреля, получит поддержку NVIDIA DLSS 3 Multi Frame Generation. Помимо этого, игра также поддерживает DLSS Super Resolution, Frame Generation и Reflex.