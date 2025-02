Обе игры станут кросс-платформенными и поля сражений будут разделять пользователи Xbox, PS5 и ПК

Подтверждено, что для PlayStation 5 выйдет больше игр от Xbox — и это отличные новости для любителей стратегий. Age of Mythology: Retold Edition и Age of Empires 2: Definitive Edition уже на горизонте, наряду с множеством будущих дополнений для всех платформ.

В первую очередь, 4 марта ожидается выход Age of Mythology: Retold Edition, обновлённой версии игры 2002 года. Этот новый взгляд на стратегию в духе Age of Empires переносит игроков в мир мифов и существ, где они сражаются за пантеоны греческой, норвежской, египетской или атлантической мифологии. Дата запуска совпадает с выходом дополнения Immortal Pillars для Age of Mythology. Оно предложит новый китайский пантеон, 12 богов с уникальными способностями и мифическими юнитами, а также девятиуровневую кампанию, вдохновленную китайскими легендами, и семь свежих карт. Владельцы PlayStation 5 смогут получить новую игру вместе с дополнением, однако, она также станет доступной на ПК и Xbox в тот же день. Кросс-игра будет поддерживаться на всех платформах, и все обновления будут выходить на Xbox, PS5 и ПК одновременно.

Позже, в течение весны, владельцы PlayStation 5 смогут приобрести Age of Empires 2. Этот релиз включает все дополнения к оригинальной игре 1999 года, улучшенную графику, улучшения игрового процесса и поддержку кросс-игры. Так же, как и с Age of Mythology, новый контент будет запущен одновременно с выходом Age of Empires 2: Definitive Edition на PlayStation 5 и будет доступен на всех платформах. Microsoft пока не делится деталями, но обещает «новый интересный контент» и «новые цивилизации для рейтинговых баталий».

Что касается Age of Empires, Microsoft анонсировала два новых дополнения для Age of Empires 4, оба из которых запланированы на 2025 год и будут сосредоточены на «более коротких и повторяемых игровых сессиях».