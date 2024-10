Пользователи ПК, купившие New World и дополнение Rise of the Angry Earth, смогут получить обновление бесплатно.

Сегодня состоялся долгожданный релиз обновления New World, теперь доступного на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК через Steam. Впервые игроки на консолях и компьютерах смогут исследовать загадочный остров Этернум, полный как опасностей, так и увлекательных возможностей — как для одиночной игры, так и для совместных приключений.

Игроки на ПК, уже купившие New World и дополнение Rise of the Angry Earth, смогут получить New World: Aeternum без дополнительной платы. В свою очередь, тем, кто играет на консолях, потребуется приобрести New World: Aeternum, поскольку Rise of the Angry Earth никогда не выходила для пользователей PlayStation 5 или Xbox Series X/S. Этот запуск является первым случаем, когда игра представляется на консолях. С выходом Aeternum на консоли, игроки наконец-то получат возможность насладиться полной версией основной игры, а также дополнением Rise of the Angry Earth.

«Миллионы пользователей уже исследовали Aeternum на ПК, и мы рады открыть двери для ещё большего числа игроков с приходом на консоли. Мы внимательно выслушали отзывы игроков и приложили усилия для создания незабываемого приключения, предназначенного для игры как в одиночку, так и вместе с друзьями на консолях и ПК. New World: Aeternum станет финальной версией New World», — отметил Кристоф Хартманн, вице-президент Amazon Games.

Aeternum - это значительное обновление, которое предлагает игрокам новый рейдовый контент. В этой части пользователям предстоит исследовать Улей Горгон в составе команды из 10 человек, где вам придется сразиться с самой Приматерью Медузой, которая стремится создать армию Герцин.