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Zelikman
В сети появился новый трейлер к аниме-сериалу Devil May Cry
Согласно актуальным данным, первый сезон выйдет в апреле 2025 года

  Devil May Cry — это одна из самых известных и успешных игровых серий в мире. Созданная компанией Capcom, она разошлась более чем в 30 миллионов копий, что делает её одним из лидеров по продажам среди видеоигр. Для того, чтобы увеличить интерес к франшизе, было решено выпустить аниме по игре.

  Долгое время дата релиза оставалась загадкой, но теперь она известна. Аниме Devil May Cry выйдет в апреле 2025 года. Эта информация была дополнена тизер-трейлером, в котором показан знаменитый Данте в действии. Тизер дает хорошее представление о том, что можно ожидать от аниме. Центральным персонажем станет Данте — храбрый охотник на демонов. В ролике видно, что Данте далек от обычных людей — его ловкость и физическая сила позволяют ему успешно противостоять демонам и стрелковому оружию.

  На данный момент аниме Devil May Cry имеет лишь несколько раскрытых аспектов. Производство аниме будет осуществляться Studio Mir, которая зарекомендовала себя как надежный производственный коллектив, издав успешный сериал Castlevania. Ади Шанкар, ранее выступавший в роли режиссера Castlevania, будет руководить процессом создания Devil May Cry. Он отметил, что стремится сделать один из лучших аниме-проектов на Netflix.

  В первом сезоне аниме запланировано восемь серий, что гарантирует точность и высокое качество каждой из них. Первый тизер Devil May Cry был представлен еще в сентябре 2023 года. Последняя основная игра Devil May Cry была выпущена в 2020 году, а мобильная версия под названием «Devil May Cry: Peak of Combat» увидела свет в 2024 году, однако не смогла достичь таких же высот, как основные тайтлы.

#netflix #аниме #сериал #devil may cry
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