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Zelikman
EA работает над функциями, которые позволят игрокам разрабатывать собственный контент с помощью ИИ
Генеративный искусственный интеллект сможет создавать уровни, персонажей и правила с помощью простых команд

  Electronic Arts поделилась с инвесторами своими планами о том, как новые проекты могут разрешить игрокам интегрировать пользовательский контент с использованием генеративного искусственного интеллекта. Новая идея от EA позволяет игрокам разрабатывать собственные игровые уровни, персонажей и правила, используя простые подсказки.

  Хотя искусственный интеллект играет важную роль в игровом процессе уже долгое время, интерес к генеративному искусственному интеллекту неуклонно растет среди игроков и разработчиков. Основное преимущество генеративного ИИ заключается в его способности эффективно создавать уникальный контент, опираясь на обширные базы данных, на которых он обучается. Недавно несколько крупных игровых студий, включая Square Enix, выразили свою заинтересованность в внедрении данной технологии в свои проекты, и EA стала последней, кто также подтвердил свои намерения в этом направлении.

  На мероприятии EA День инвестора, прошедшем 17 сентября, Михир Вайдья, директор по стратегии, представил концепцию ранней стадии проекта издателя UGX. В ходе демонстрации два игрока за считанные минуты создали импровизированный уровень в песочнице при помощи голосовых команд. В видео, опубликованном Джеффом Кейли в Twitter, продемонстрировано, как участники создают FPS-игру на карте с многоуровневым лабиринтом из коробок, где целью является уничтожение противника с помощью гранат.

  Этот подход позволяет не только игрокам формировать собственные карты, но и модернизировать их, придавая им дополнительную сложность или эпичность, как показано в видеозаписи. Игроки также могут генерировать различные стили персонажей и внутренние предметы, такие как оружие, по команде, и затем осуществлять свой выбор. Более того, они имеют возможность устанавливать собственные правила игры или запрашивать у искусственного интеллекта идеи для матчей, например, для сражения 1 на 1. Данная концепция подчеркивает стремление EA находить новые пути для интеграции пользовательского контента в игровые проекты.

#технологии #искусственный интеллект #ea
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