Данная коллекция будет представлена в рамках 20-летия World of Warcraft

Overwatch 2 получит набор из четырех новых скинов в рамках юбилея World of Warcraft. Эти скины представляют персонажей Overwatch, оформленных в стиле своих аналогов из двух десятилетий истории World of Warcraft.

Любопытно, что трейлер, который анонсирует новые облики, показывает аттракцион, доступный только в вымышленном парке развлечений Blizzardworld во вселенной Overwatch, который также является игровой локацией.

Прошедший год оказался непростым для Overwatch 2. Хотя шутер демонстрирует результаты лучше ожидаемых в некоторых аспектах, в других он сталкивается с проблемами. Спорный баланс-патч посередине сезона привел к введению Джуно, нового космического героя поддержки, который был встречен довольно положительно. Тем не менее, стоимость Overwatch 2 и цены на скины продолжают вызывать дискуссии, особенно с появлением нестандартных наборов или акций.





С другой стороны, 20-летие World of Warcraft, похоже, отмечается успешно. Расширение The War Within получило 80% в обзоре PC Gamer, и рецензент Тайлер Колп описал его как «значительный прогресс в повествовании за два десятка лет существования MMO».

WoW готовит собственное мероприятие, в рамках которого планируется вернуть классические подземелья, такие как Глубины Черной горы, а также событие открытия Ан'Киража. Кроме того, игрокам снова предложат, безусловно, одни из самых впечатляющих доспехов, когда-либо носимых паладином, в обновлённом варианте для комплекта «Правосудие».