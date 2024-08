Ноутбуки с данным процессором смогут стоить в районе 800 долларов.

Qualcomm планирует участвовать в выставке IFA 2024, которая пройдет в Берлине. Компания сообщила о проведении пресс-конференции, на которой представит новинки своей серии Snapdragon X для ПК. На данный момент у технического гиганта имеется четыре продукта в этой линии: три из них принадлежат к категории Snapdragon X Elite, а один - к Snapdragon X Plus.

Ранее в этом году в продажу поступила первая серия ноутбуков, использующих указанные чипсеты от Qualcomm, каждый из которых стоит 1000 долларов и более. Ожидается, что на IFA компания продвинет новый вариант Snapdragon X Plus, который будет нацелен на более бюджетные ноутбуки. В преддверии анонса известный инсайдер Эван Бласс(@evleaks), раскрыл детали о новом Snapdragon X Plus.

Ранее уже появлялись некоторые сведения о новом продукте Qualcomm в рамках Snapdragon X Plus. По данным, предоставленным Блассом, грядущий процессор будет иметь 8-ядерный Oryon. Это упрощенная версия обычного Snapdragon X Plus с 10-ядерным Oryon. Интересно, что ожидаемая версия Snapdragon X Plus будет оснащена тем же процессором Qualcomm Hexagon NPU, обеспечивающим максимальные показатели производительности в области искусственного интеллекта на уровне 45. Ранее сообщалось, что новый чип предложит одно ядро с тактовой частотой 3,4 ГГц и 3,2 ГГц на других. Также ожидается, что данная модель будет иметь упрощенный графический процессор Adreno. В результате максимальные производительные способности Snapdragon X Plus окажутся ниже на 1,7 ТФЛОПС по сравнению с 3,8 ТФЛОПС у 10-ядерного чипа X Plus.

Чипсет X Plus будет поддерживать три внешних дисплея с UHD-разрешением и частотой обновления 60 Гц. Процессор также будет работать с оперативной памятью LPDDR5X и кэшем в 30 МБ, что меньше, чем 42 МБ предыдущей модели. Кроме того, чипсет для ПК Microsoft Copilot + будет иметь поддержку Wi-Fi 7 и 5G.

Бласс утверждает, что новый процессор Qualcomm Snapdragon X Plus найдёт применение в ноутбуках Copilot + стоимостью около 800 долларов. Исполнительный директор Qualcomm Кристиано Амон ранее сообщал о планах по выпуску ПК от 700 долларов с решениями Snapdragon X. Ожидается, что доступные ноутбуки Copilot + выйдут на рынок в 2025 году, и скоро появятся официальные детали.