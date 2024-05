Ищем самую выгодную видеокарту в соотношении цены на производительность среди AMD.

Не так давно одно из англоязычных изданий проанализировало рынок видеокарт с целью выявления наиболее выгодного графического ускорителя для игры с максимальным пресетом графики, включая опцию трассировки лучей. Стоит напомнить, что при разрешениях FullHD и QuadHD безусловным лидером среди видеокарт от Nvidia стала RTX 4070 Super, которая позволяет играть в любые проекты на Ультра-настройках графики и иметь при этом приемлемую частоту кадров без каких-либо опций по типу DLSS или FSR.

реклама

В этот раз зарубежное издание обратило внимание на модели от главного конкурента Nvidia - AMD. Хочется упомянуть с какими комплектующими и в каких проектах проводились замеры. Специалисты использовали систему с процессором Intel Core i9-12900K, материнскую плату MSI Pro Z690-A WiFi DDR4, две планки оперативной памяти Corsair DDR4-3600 по 16 ГБ, SSD диск Crucial P5 Plus 2TB и мощный БП Cooler Master MWE 1250 V2 Gold. Платформа Windows 11. В результатах зафиксирован средний общий FPS из 8 игр: Borderlands 3, Far Cry 6, Flight Simulator, Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Total War Warhammer 3 и Watch Dogs Legion.

Результаты получились следующие:

Лидером среди всех видеокарт от AMD по соотношению "Цена за FPS" стала Radeon RX 7800 XT с 1649 рублями за 1 кадр в секунду. Однако, назвать 36 FPS достаточно комфортными для гейминга сложно, но стоит понимать, речь идёт о бескомпромиссных настройках графики, без FSR и с трассировкой лучей. Было вполне ожидаемо, что при таких условиях Nvidia будет гораздо привлекательнее своего конкурента.

Как заявляется в компании AMD, в следующих поколениях видеокарт Radeon уже будет реализовано аппаратное ускорение трассировки лучей и они смогут конкурировать с линейкой GeForce RTX в данном аспекте, но также сообщалось, что AMD не готова навязать борьбу в сегменте флагманских видеоадаптеров, а выпустит лишь бюджетные и среднебюджетные модели.

Если же брать Ультра-настройки графики в 2К и без подключения трассировки лучей, то карточки от красных становятся гораздо интересней.

Самым привлекательным решением становится Radeon RX 7700 XT с 556 рублями за каждый кадр, что уже совершенно другое дело. Однако, при покупке той же Radeon RX 7800 XT можно также не переплатить за FPS, но получить еще дополнительных 4 гигабайта видеопамяти, что может сказаться на актуальности видеокарты в будущем.