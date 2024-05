Компания заключила договор с поставщиком спутниковой связи Ast SpaceMobile, и теперь они планируют потеснить проект Илона Маска.

Компания AT&T inc. и поставщик спутниковой связи Ast SpaceMobile Inc. объединяют усилия для предоставления услуг беспроводной связи из космоса, что является вызовом для компании SpaceX и Илона Маска, который два года назад заключил подобное соглашение с T-Mobile US Inc.

AT&T и Ast SpaceMobile официально закрепили партнерство после периода тестирования. Согласно объявлению в среду, их договоренность о создании космической широкополосной сети будет действовать до 2030 года. Глава сети AT&T Крис Самбар вступит в совет директоров Ast SpaceMobile, что укрепит отношения, начавшиеся не менее чем в 2018 году.

Самбар заявил в интервью, что его команда полностью уверена в технологии Ast SpaceMobile, что подтверждают характеристики испытательного спутника BlueWalker 3. Он добавил, что отношения двух компаний переходят из разряда "свободных партнеров" в стратегических.

Поставщики беспроводной связи стремятся обеспечить подключение для примерно 5 миллиардов мобильных телефонов по всему миру, в местах, где не доходит сигнал сотовых вышек. Для потребителей это означает возможность оставаться на связи даже на отдаленных дорогах и в труднодоступных районах. Услуга обычно предлагается как дополнение к обычному покрытию беспроводной сети.

Новая сеть будет работать с обычными мобильными телефонами, предоставляя уровень удобства, недоступный современным спутниковым услугам, требующим сложного специализированного оборудования.

"Технология прямой связи из космоса с мобильными устройствами разработана для обеспечения связи клиентов путем дополнения и интеграции с нашей существующей мобильной сетью", заявил главный операционный директор AT&T Джефф МакЭлфреш.