Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Си Цзиньпин планирует встретиться с представителями крупных иностранных компаний
Пекин хочет привлечь западные компании к участию во внутренней экономике

реклама

  Лидер Китая Си Цзиньпин на следующей неделе планирует встретиться с руководителями делового сообщества Соединённых Штатов и других стран в рамках ежегодного форума в Пекине, как сообщает газета The Wall Street Journal.

реклама

  Список участников встречи все еще формируется и есть вероятность его отмены в последнюю минуту, утверждают источники, знакомые с вопросом. В числе тех, кто включен в список для встречи с президентом Си в среду, - Стивен Орлинс, глава Национального комитета по американо-китайским отношениям, Крейг Аллен, президент Американо-Китайского делового совета и Эван Гринберг, главный исполнительный директор страховой компании Chubb Ltd.

  Встреча состоится после двухдневного Форума развития Китая, ежегодного совещания, которое должно начаться в воскресенье, по данным газеты. В этом году встреча была организована в более сдержанной форме и пока не назван основной докладчик, отмечает The Wall Street Journal. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило о том, что премьер-министр Китая не должен был вступать во встречи с руководителями иностранных компаний на Форуме в отступление от прецедента. И Премьер-министр Ли Цян также не выступал с ежегодным брифингом для прессы в Китайском Народном Собрании нарушив тридцатилетнюю норму.

  Главный исполнительный директор Apple Inc. Тим Кук и Стивен Шварцман из Blackstone Inc. также ожидаются на форуме, как сообщает газета. Также планируется посещение Лаксмана Нарасимхана из Starbucks Corp., а также высокопоставленные менеджеры Pfizer Inc. и Cargill, поясняется в сообщении. Тим Кук уже находится в Китае на этой неделе, открывая в четверг новый магазин в Шанхае, поскольку компания стремится остановить снижение продаж iPhone на своем самом важном зарубежном рынке. Генеральный директор Apple выражает свою приверженность Китаю в открытии нового магазина в Шанхае.

  Делегация США будет самой многочисленной на форуме, из 85 топ-менеджеров присутствовать в ней планируют 34 представителя, указывает The Wall Street Journal. Китайское руководство активно пытается привлечь иностранные компании к участию во внутренней экономике после того, как объем инвестиций из-за рубежа достиг трехлетнего минимума в 2023 году.

#сша #китай #экономика #рынок #компании
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
7
Глава немецкого концерна BASF заявил, что спад в промышленности ЕС принесёт как вред, так и пользу
3
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
2
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
3
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
3
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
+
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
2
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
3
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
3
Госдума рассматривает запрет на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей
+
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
+
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
4
Экс-министр Омелян рассказал, что Украина расплатится с США ресурсами из РФ
3
Фанаты Helldivers 2 обвинили IGN в некомпетентности и предвзятости
1
Следующая модель смартфона Samsung Galaxy S25 обещает значительные изменения в дизайне
1
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
+
The Washington Post: Украина запустила производство ракет дальностью 640 км
4
Надежный инсайдер назвал точную дату выхода Grand Theft Auto 6
3
В сети опубликованы кадры прилета российского «Ланцета» по патрульному катеру ВМФ Украины
+
ВСУ использует польские реактивные кассетные боеприпасы для атак на приграничные регионы России
2

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
4
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
66
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
1
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
71
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
16
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
13
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
9
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
22

Сейчас обсуждают

Циклон-Б
15:34
таджиков прировнять к террористам
В России планируют легализовать «белых» хакеров, а остальных хакеров приравнять к террористам
Eaeц
15:32
Не плач.
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
Ni9999
15:32
16 гб для браузера? Месье знатный транжира!
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
Robertas Balt
15:25
Подводный дрон может легко потопить корабль, как это уже случилось с несколькими кораблями Черноморского флота.
Dota 2 получила патч, который вносит серьёзные изменения в систему подбора игроков для матча
Вадим Кудрявцев
15:18
Я старался :)
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Чато -- Бот
15:16
Отлично, увколл. Твоя гадкая выходка может быть смело оценена как 10 штук в панамку Мошэ-Трусикеру.
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Eisbrecher
15:16
А это я просто в интернетах сижу...
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Вадим Кудрявцев
15:13
Гм .похоже кранты Мойше.может то что я отправил админам жалобы на сообщения с указанием Дискредитация ВС РФ и тем что скрины отосланы в госслужбы,может и другие жаловались -но мойше сообщения исчезли ...
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Андрей Марченко
15:06
Надо и в танках подобное чтото предпринимать.
Успешное IPO Reddit указывает на хорошие возможности для технологических IPO
Чато -- Бот
15:04
Ну что, увколлы, в честь тяпницы напихаем в панамку Мошэ-Трусикеру кака бычно штук 30-40 собачьих пыпысек, чтоб ему с друзявками этой гарной хаванины аж до понедельника хватило.
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем