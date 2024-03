Пекин хочет привлечь западные компании к участию во внутренней экономике

Лидер Китая Си Цзиньпин на следующей неделе планирует встретиться с руководителями делового сообщества Соединённых Штатов и других стран в рамках ежегодного форума в Пекине, как сообщает газета The Wall Street Journal.

Список участников встречи все еще формируется и есть вероятность его отмены в последнюю минуту, утверждают источники, знакомые с вопросом. В числе тех, кто включен в список для встречи с президентом Си в среду, - Стивен Орлинс, глава Национального комитета по американо-китайским отношениям, Крейг Аллен, президент Американо-Китайского делового совета и Эван Гринберг, главный исполнительный директор страховой компании Chubb Ltd.

Встреча состоится после двухдневного Форума развития Китая, ежегодного совещания, которое должно начаться в воскресенье, по данным газеты. В этом году встреча была организована в более сдержанной форме и пока не назван основной докладчик, отмечает The Wall Street Journal. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило о том, что премьер-министр Китая не должен был вступать во встречи с руководителями иностранных компаний на Форуме в отступление от прецедента. И Премьер-министр Ли Цян также не выступал с ежегодным брифингом для прессы в Китайском Народном Собрании нарушив тридцатилетнюю норму.

Главный исполнительный директор Apple Inc. Тим Кук и Стивен Шварцман из Blackstone Inc. также ожидаются на форуме, как сообщает газета. Также планируется посещение Лаксмана Нарасимхана из Starbucks Corp., а также высокопоставленные менеджеры Pfizer Inc. и Cargill, поясняется в сообщении. Тим Кук уже находится в Китае на этой неделе, открывая в четверг новый магазин в Шанхае, поскольку компания стремится остановить снижение продаж iPhone на своем самом важном зарубежном рынке. Генеральный директор Apple выражает свою приверженность Китаю в открытии нового магазина в Шанхае.

Делегация США будет самой многочисленной на форуме, из 85 топ-менеджеров присутствовать в ней планируют 34 представителя, указывает The Wall Street Journal. Китайское руководство активно пытается привлечь иностранные компании к участию во внутренней экономике после того, как объем инвестиций из-за рубежа достиг трехлетнего минимума в 2023 году.