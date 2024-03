SMIC использовала оборудование американских компаний Applied Materials Inc. и Lam Research Corp. для создания улучшенного 7-нанометрового чипа

Huawei Technologies Co. и ее партнер Semiconductor Manufacturing International Corp., по словам источников, в прошлом году использовали американские технологии при производстве улучшенного чипа в Китае.

SMIC, базирующаяся в Шанхае, использовала оборудование американских компаний Applied Materials Inc. и Lam Research Corp. для создания улучшенного 7-нанометрового чипа для Huawei в 2023 году, сообщили анонимные источники. Подробности не разглашаются. Новая информация свидетельствует о том, что Китай все еще не может полностью заменить определенные иностранные компоненты и оборудование, необходимые для передовых продуктов, таких как полупроводники. Однако, Китай сделал технологическую самодостаточность национальным приоритетом, и усилия Huawei по развитию отечественного дизайна и производства чипов получили поддержку Пекина.

Этот шаг был оценен в Китае как значительный прогресс в отечественном производстве полупроводников. Прошлогодний процессор SMIC в Huawei Mate 60 Pro вызвал волну патриотических покупок смартфонов в стране. Хотя чип все еще отстает на несколько поколений от ведущих компонентов мировых фирм, он явно превосходит ожидания Соединённых Штатов.

Тем не менее, использованное оборудование все еще является иностранной разработкой, включая технологии голландской компании ASML Holding NV, а также оборудование и материалы от Lam и Applied Materials. Ведущие китайские поставщики чипового оборудования, включая Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. и Naura Technology Group Co., пытаются догнать своих американских коллег, но их предложения пока не настолько всеобъемлющи и продвинуты. Ведущий разработчик систем литографии в Китае, Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co., все еще отстает на несколько поколений от лидера рынка, компании ASML.

Теперь компаниям запрещено продавать передовые американские технологии SMIC или шэньчжэньской Huawei. Обе технологические компании были включены в черный список США из-за подозрений в связях с китайскими военными. В то время как Вашингтон ужесточает общий доступ Китая к оборудованию для производства чипов и передовым полупроводникам, эти торговые ограничения заставили Huawei и SMIC искать альтернативные пути построения внутренней цепочки поставок чипов. Mate 60 Pro является неожиданным результатом этих усилий.