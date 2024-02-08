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Zelikman
Microsoft может выпустить портативную консоль, аналогичную Steam deck или Nintendo switch
Однако, официального подтверждения от Microsoft пока не поступало

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  Информаторы подкаста Xbox News Cast, раскрыли планы компании Microsoft на следующий аппаратный цикл, который будет включать как традиционную консоль, так и портативный вариант с док-станцией, подобный Nintendo Switch. Ведущий выпуска подкаста подтвердил предшествующие слухи о том, что следующее поколение Xbox может выйти в 2026 году.

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  Новое оборудование будет разрабатываться командой Surface, а не основным дизайнером консоли Xbox Джейсоном Рональдом. Семейство Surface включает в себя ноутбуки, планшеты и ультрабуки высокого качества, поэтому поручение разработки портативной версии Xbox этой команде не является удивительным.

  Портативная консоль будет не только транслировать игры через Xbox Cloud Gaming, аналогично PlayStation Portal от Sony, но и иметь возможность запускать игры локально. По сравнению со стандартной консолью, портативная версия будет использовать оптимизированные профили производительности, аналогичные Xbox Series S.

  Выпуск портативного устройства станет неожиданным шагом для Microsoft в новую сферу. Пока ничего не подтверждено официально, успех таких устройств, как Nintendo Switch и Steam Deck, вероятно, заставит Microsoft задуматься о возможности полного или частичного подражания Nintendo.

  Тем временем, недавние сообщения о намерении Microsoft выпустить некоторые из своих эксклюзивных игр на PlayStation 5 и Switch вызвали бурю среди фанатов. После появления сообщений о том, что Hi-Fi Rush и Sea of Thieves могут появиться на консолях, отличных от Xbox, новые слухи подразумевают, что предстоящая игра "Indiana Jones and the Great Circle" может оставаться эксклюзивом Xbox только на короткий срок перед выходом на PlayStation 5.

  В ответ на разрастающиеся слухи, включая те, которые говорят о намерении Microsoft остаться на рынке игровых консолей, руководитель Xbox Фил Спенсер подтвердил, что компания раскроет подробности своих планов на следующей неделе. 

#microsoft #игры #технологии #xbox #nintendo #гейминг #консоли #железо
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