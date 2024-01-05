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Zelikman
Qualcomm анонсировала свой новый чип для виртуальной реальности Snapdragon XR2+
Этот чип станет прямым конкурентом предстоящему Vision Pro от Apple

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  Ведущий производитель мобильных процессоров Qualcomm Inc. сообщил о своем новом чипе Snapdragon XR2+, разработанном специально для виртуальной и смешанной реальности. Этот чип станет прямым конкурентом предстоящему Vision Pro от Apple Inc. Рынок устройств вспыхнул после объявления Apple о выпуске гарнитуры смешанной реальности в прошлом году.

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  Компания из Сан-Диего заявила, что Samsung Electronics Co. и Google из Alphabet Inc. будут использовать новый компонент, который может работать с 12 и более высококачественными камерами, в своих разрабатываемых продуктахЧипы Qualcomm стали основой для многих других компаний, стремящихся привлечь потребителей в эту категорию, которая все еще не получила широкого распространения. Дополненная реальность добавляет графику и текст поверх взгляда пользователя на реальный мир, а виртуальная реальность погружает потребителя в цифровой мир. Гарнитура Vision Pro от Apple и гарнитура Quest 3 от Meta Platforms Inc. объединяют эти технологии. Предыдущие версии чипа Qualcomm XR использовались в устройствах Microsoft Inc. и Meta.

  По словам старшего директора по управлению продуктами в Qualcomm Саида Бакадира, гарнитуры с чипом XR2+ будут использовать процессоры и графические компоненты, которые на 20% лучше предыдущих моделей, для вывода изображений с разрешением 4K на каждую линзу.

  Бакадир отметил, что улучшение качества изображения снизит нагрузку на глаза, уменьшит вероятность укачивания и позволит производителям добавить новые функции. Возможность работы чипа с большим количеством камер поможет воздать глубину и отслеживать движение глаз, что необходимо для ориентации пользователя в реальном мире и распознавания предметов.

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  Кроме Google и Samsung, Qualcomm также работает с рядом других партнеров, и ожидается, что клиенты могут представить свои продукты уже на следующей неделе на выставке CES. Эти продукты будут доступны уже в этом году.

#apple #технологии #qualcomm #виртуальная реальность
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