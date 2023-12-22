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Zelikman
Из-за ввода новых ограничений в Китае, компания Tencent потеряла $54 миллиарда
Пекин решил бороться с инструментами, которые побуждают игроков тратить больше денег и времени онлайн

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  Компания Tencent Holdings Ltd. подверглась ряду ограничений со стороны Китая, что привело к сокращению ее стоимости на $54 миллиарда. Игровой регулятор Пекина предложил набор новых правил, предназначенных для борьбы с практиками, вовлекающими игроков в большие расходы и временные затраты. Запретили назначать плату за частый вход в систему, обязательные дуэли между игроками и внедрять в проекты контент, нарушающий государственную тайну  

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  Ограничения, неожиданные как для игроков, так и для инвесторов, указывают на то, что Пекин готовит еще одно подавление в сторону ведущей мировой платформы мобильных игр. Акции компании провалились на 16%, что стало самым значительным ежедневным снижением с 2008 года, тогда как акции компании-конкурента NetEase Inc. рухнули на 28%. Популярная среди игроков социальная сеть Bilibili Inc. потеряла 6,1% своих акций, а компания Nexon Co., получающая часть прибыли из Китайской Народной Республики, упала на 8%.

  Администрация Си Цзиньпина регулирует геймерскую зависимость и укоренившийся предмет ее обвинений в росте близорукости среди молодых людей. Его критики также считают, что проблемы, связанные с безработицей и низкой рождаемостью, также усугубятся. В связи с репрессиями в технологическом секторе правительство заблокировало выдачу разрешений на новые проекты и начало расследовать контент, что заставило разработчиков, включая Tencent, изменить некоторые игры.

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  "Это нанесет удар по большинству игр в Китае, кроме тех, которые продаются в виде копий. Компаниям придется пересмотреть свои модели монетизации, включая взимание платы с игроков на разных уровнях", - объяснил вице-президент Niko Partners Цзэн Сяофэн.

#китай #игры #компьютеры #гейминг #деньги #tencent
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