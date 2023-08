Польская полиция озадачена поступающими сообщениями, о наклейках с приглашением в ЧВК Вагнер Польши

Как сообщает польское издание «Gazeta Krakowska», в различных районах Кракова всё чаще встречаются наклейки с приглашением на службу в Частную Военную Компанию "Вагнер". Об одной из таких наклеек сообщил депутат Совета города Кракова Лукаш Вантух. В своих социальных сетях он опубликовал видео из общественного туалета, где и обнаружил эту наклейку.

Сложно сказать, что именно встревожило местные власти, однако, за поиски людей, распространяющие подобные наклейки по всему городу, взялись правоохранительные органы. Как сообщают в редакции, полиции в первую очередь необходимо выяснить, с чем приходится иметь дело. Судя по всему будет выясняться, реально ли это агитационные материалы или же чья-то забава. Также есть информация, что подобные наклейки встречались и в других городах Польши.

На самой наклейке написано: "We are here. Join us", "Jesteśmy tutaj. Dołącz do nas", "PMC Wagner Group" и QR-код, который переносит отсканировавшего наклейку на русскоязычный ЧВК "Вагнер". На данный момент полиция всё еще пытается разобраться, в чем смысл данных листовок, а сообщения о новых листовках по городу продолжают поступать.

Ранее в одной из статей мы сообщали о любопытном звонке одному из сотрудников компании "Вагнера", занимающемуся вербовкой новобранцев. Позвонивший мужчина рассказал, что он поляк и хотел бы служить в ЧВК "Вагнер". Однако, по имеющимся данным, Группа Вагнера последнее время набирает сотрудников исключительно из России и Республики Беларусь. Что ответили мужчине из Польши, неизвестно.