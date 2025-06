Если бы разработчики не прислушались к мнению фанатов, Геральт мог бы выглядеть совсем иначе

При создании The Witcher 2: Assassins of Kings разработчики приняли решение изменить внешность Геральта из первой части The Witcher. Дело в том, что оригинальный "Ведьмак" был создан на движке Aurora Engine от Bioware, который на момент релиза игры уже считался устаревшим. Для сиквела CD Project Red разработали свой собственный движок. Он получил название RED Engine, и на момент разработки The Witcher 2 был одним из самых технологически продвинутых игровых движков в индустрии.

Арт-директор студии Павел Мельничук вспомнил, как создали обновленный дизайн внешности Ведьмака. По его словам, при переходе на RED Engine разработчики создали более детализированную и реалистичную модель лица Геральта.

Геральт на раннем этапе разработки The Witcher 2

Однако после публикации первых скриншотов, выяснилось, что новая внешность главного героя пришлась не по вкусу игрокам. Фанаты требовали вернуть прежний облик Ведьмака из первой части.

В CDPR учли критику, ее дизайнеры на протяжении двух лет работали над внешностью Геральта в поисках идеального баланса между реалистичным и узнаваемым образом. В итоге они создали модель, частично сохранившую оригинальную внешность, но обладающую более реалистичными чертами.

Так Геральт выглядит в релизной версии The Witcher 2

В процессе разработки The Witcher 3: Wild Hunt, редизайн внешности Геральта не потребовался, разработчики решили сохранить узнаваемый образ персонажа. В результате модель из второй части обрела еще большую детализацию и более качественные текстуры.

По словам арт-директора, CDPR не планирует кардинальных изменений во внешности Геральта в будущих играх серии.