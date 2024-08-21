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Четвертая Mafia, Borderlands 4, спин-офф Dying Light и другие проекты на Gamescom ONL 2024

Шоу выдалось неплохим, но хотелось бы видеть геймплейные демонстрации вместо некоторых CG-роликов.
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Вчера состоялась церемония открытия Gamescom в Кельне. Как и на всех самых крупных игровых выставках, ведущим данного мероприятия выступил Джефф Кейли (Geoff Keighley), однако шоу в Кельне выглядело намного интереснее чем церемония открытия Summer Game Fest в июне этого года.

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От прешоу обычно многого ожидать не приходится, однако среди невзрачных трейлеров промелькнуло несколько любопытных проектов. Зрители обратили внимание на боевой хоррор от первого лица под названием A.I.L.A. Явно недорогая, но обладающая довольно хорошей графикой и дизайном игра. 


Далее следовал геймплейный ролик высокобюджетного Sims-клона inZOI от южно-корейской компании KRAFTON (известной благодаря феноменальному успеху PUBG). Проект создается на популярном движке Unreal Engine 5, и отличается от The Sims в первую очередь современной графикой, анимациями и высокой детализацией. 

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Завершил прешоу трейлер интерактивного хоррор-фильма Directive 8020 - первый проект второго сезона The Dark Pictures от компании Supermassive Games (авторы Untill Dawn и The Quarry). На этот раз действие игры будет происходить в космосе, хотя трейлер сложно назвать информативным, можно сделать вывод, что сюжет игры вдохновлен фильмом The Thing (Нечто), поскольку внешний вид одного из персонажей был скопирован некой инопланетной сущностью. В серии еще не было научно-фантастического хоррора в сеттинге далекого будущего, проект довольно любопытный, возможно в скором времени разработчики расскажут о нем подробнее. Релиз Directive 8020 состоится в 2025 году.


Церемония открытия началась с анонса Borderlands 4. Компания Gearbox решила ограничиться CG-роликом, но возможно разработчики расскажут подробнее о проекте на одной из грядущих презентаций. 

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Компания Raven Software представила 6-ти минутный ролик с демонстрацией кампании Call Of Duty Black Ops 6. Многие зрители отметили, что графика высокобюджетного шутера стала хуже, чем в предыдущей игре серии.


Польская студия Techland неожиданно анонсировала Dying Light: The Beast - спин-офф Dying Light 2. В игре будет новый открытый мир, появится транспорт, вернутся перестрелки, а протагонистом выступит главный герой первой части - Крейн. 

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Приближается релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2. Компанния Saber Interactive продемонстрировала новый трейлер шутера и напомнила, что игроки оформившие предзаказ Золотого (Gold Edition) или Ультра (Ultra Edition) издания, получат ранний доступ к игре - 5 сентября. 



Разработчик и издатель Grinding Gear Games, показали свежий геймплейный трейлер Path of Exile 2 с датой раннего доступа. Проект будет доступен 15 ноября текущего года.



Создатели Conan Exiles компания Funcom, представила впечатляющий геймплейный трейлер Dune: Awakening. Проект будет доступен на ПК в начале 2025 года, дату выхода на консолях разработчики сообщат позже.



Компания Capcom порадовала фанатов серии Moster Hunter, красивым трейлером Monster Hunter Wilds. Проект создается на фирменном движке RE Engine, а это означает, что помимо приятной графики, в игре будет хорошая оптимизация. 


Креативный директор Firaxis Games, представил самую большую и амбициозную игру студии - Civilization VII (7). В отличие от предыдущей части, седьмая "Цивилизация" не выглядит "мультяшно", в этот раз разработчики взяли другое направление в дизайне и уделили внимание высокой детализации моделей. Релиз игры состоится 11 февраля 2025 года.



Китайские компании Team Jade и TiMi Studio Group, показали эффектный геймплейный трейлер милитари шутера Delta Force: Hawk Ops. Проект будет содержать два мультиплеерных режима: Hazard Operation - PVP/PVE-режим в жанре экстракшен (аналог Escape From Tarkov) и Havoc Warfare - PVP-режим основанный на захвате и защите контрольных точек (как в Battlefield). Также в игре будет одиночная кампания, которая представляет собой ремейк шутера Delta Force: Black Hawk Down 2003 года. Проект выйдет в ранний доступ в конце этого года и будет распространяться бесплатно.



Студия Даниэля Вавры (Daniel Vavra) Warhorse, представила небольшой геймплейный трейлер одной из самых ожидаемых игроками ролевой игры Kingdom Come: Deliverance II. Также недавно был опубликован 25-ти минутный ролик.




Небольшой трейлер приключенческого экшена по кинолицензии Indiana Jones and the Great Circle от Machine Games (авторы Wolfenstein: The New Order) с участием Троя Бейкера, посвящен дате выхода игры. Релиз на ПК и XBOX Series состоится 9 декабря текущего года, также игра выйдет и на Playstation 5, весной 2025 года. Большая презентация проекта состоится в пятницу 23 августа.



Церемония открытия Gamescom 2024, завершилась долгожданным анонсом четвертой части "Мафии" от студии Hangar 13, проект носит название Mafia: The Old Country. Как видно из подзаголовка, действие игры будет происходить на Сицилии. К сожалению разработчики представили только CG-ролик, и не поделились подробностями касательно игры, однако они намекнули на то, что больше информации появится в декабре текущего года.



Нужно отметить,что трансляция Gamescom Opening Night Live 2024, проходила на фоне ажиотажа по поводу выхода горячо ожидаемого соулслайк проекта Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science. Незадолго до трансляции, пиковый единовременный онлайн игры подскочил до феноменальных 2,223,179 человек, что является рекордом среди сингловых игр. Black Myth неожиданно легко обошел прошлого рекордсмена - Cyberpunk 2077. Игра от польской студии CD Project Red теперь занимает второе место по онлайну среди одиночных игр с показателем в 1,054,388 игроков.


Gamescom только начался, мероприятие продлится до 25 августа включительно. В рамках грядущих презентаций могут быть представлены еще несколько проектов, также ожидается много новой информвции по поводу уже анонсированных игр. 

Не стоит забывать, что впереди The Game Awards (TGA 2024), в рамках которой тоже ожидаются анонсы новинок. Церемония награждения пройдет 12 декабря. По традиции мероприятие будет проводиться в театре Peacock в Лос-Анджелесе. 


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игровая индустрия игры 2024 gamescom krafton mafia 4 inzoi black myth игры 2025 borderlands 4 gamescom 2024 opening night live
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