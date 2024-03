Игра выйдет уже 16 мая в Steam и Epic Geames Store.

Недавние слухи подтвердились, издатель Sony Interactive Entertainment официально анонсировал порт режиссерской версии игры Ghost of Tsushima от Sucker Punch на ПК. Портированием занимается студия Nixxes Software, она ответственна за порты таких проектов как: Horizon Zero Dawn Complete Edition, Marvel's Spider-Man Remastered, Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart и грядущий Horizon Forbidden West.

Разработчики обещают хорошую оптимизацию, что вполне логично, поскольку Ghost of Tsushima изначально выходила на Playstation 4, соответственно игра создавалась с расчетом на довольно скромное железо консоли.

В ПК-версия Ghost of Tsushima Director's Cut будет поддержка сверхшироких мониторов форматов 21:9, 32:9 и поддержка трех мониторов с соотношением сторон 48:9. В игре используются технологии масштабирования и генерации кадров NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS. Также в ПК-версии появится синхронизация губ под японскую озвучку (оригинальная мимика создавалась под английскую озвучку) для лучшего погружения в атмосферу игры.

Режиссерская версия Ghost of Tsushima включает в себя весь дополнительный контент, игра появится в Steam и Epic Games Store 16 мая.