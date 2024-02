Множество игр, в том числе находящиеся в разработке Indiana Jones and the Great Circle и Doom Year Zero могут выйти на Playstation 5

Корпорация Microsoft совместно с игровым подразделением Xbox предоставили финансовый отчет за 2023 год. Текущий год компании начали с нескольких громких анонсов, в рамках презентации Xbox Developer Direct 2024 были показаны трейлеры RPG-экшена Avowed (аналог TES во вселенной Pillars of Eternity) от Obsidian Entertainment и приключенческого шутера по кинолицензии Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames. Можно предположить, что дела у Xbox налаживаются или, как минимум идут лучше, чем за прошедшие несколько лет. Но надежды фанатов скорее всего не оправдаются.

В сети появилась информация от инсайдеров которая говорит о том, что компания планирует выпускать свои игры на другие платформы. По данным из нескольких источников известно о намерениях Xbox выпустить Starfield, Indiana Jones and the Great Circle и Hellblade 2 на PlayStation 5. По словам инсайдера Zuby_Tech на PS5 выйдут Hi-Fi Rush, Microsoft Flight Simulator, Halo: The Master Chief Collection, State Of Decay 2, Ori, Grounded, Sea Of Thieves и Pentiment. Также он утверждает, что некоторые игры Bethesda находящиеся в разработке поменяли статус на мультиплатформенный - новые игры издателя выйдут на PS5 одновременно с ПК и Xbox Series X|S. Это касается и DOOM Year Zero информация о котором просочилась в сеть осенью прошлого года.

Официальных подтверждений от Microsoft пока нет. Если слухи окажутся правдивыми, то выходит игровое подразделение корпорации более не способно продолжать борьбу со своим основным конкурентом.

На фоне этих слухов немалое количество пользователей Xbox решили отказаться от данной платформы. Даже некоторые довольно преданные фанаты принимают решение о переходе на Playstation 5, эта тема горячо обсуждается на форумах и в социальных сетях. Сегодня консоль от Sony может предложить больше хитовых эксклюзивов, и скорее всего в будущем ситуация не изменится. Пользователи считают, что не имеет смысла оставаться на "коробке" если игры от Xbox будут выходить на Playstation. В данный момент многие всерьез задумываются о продаже Xbox и покупке PS5.

Вся эта информация выглядит вполне логично, мультиплатформенная стратегия может принести хорошую прибыль корпорации Microsoft, их консоль Xbox One провалилась в финансовом плане, Series тоже сильно уступает консоли от Sony. Игровые проекты от Xbox определенно будут пользоваться хорошим спросом на Playstation 5.