В рамках ежегодного мероприятия State of Play, геймдизайнер Хидео Кодзима представил второй трейлер Death Stranding 2, игра получила подзаголовок On the Beach. В ролике содержатся кадры из сюжетных кат-сцен, а также демонстрация геймплея. На первый взгляд создается впечатление, что сиквел будет более ориентирован на боевой составляющей игрового процесса. В одной из сцен показан довольно широкий ассортимент огнестрельного оружия, а новыми врагами будут роботы, что позволит отказаться от применения нелетальных видов оружия. В ролике есть момент с главным героем в исполнении Нормана Ридуса который бежит по шоссе ночью, это говорит о том, что в игре возможно реализована динамическая смена времени суток, чего не было в первой части Death Stranding.

В ролике впервые появился персонаж в исполнении легендарного режиссера Джорджа Миллера. Также в трейлере впервые можно увидеть героиню в исполнении актрисы Эль Фаннинг и возвращение Хиггса в исполнении Троя Бейкера.

Death Stranding 2, как и оригинал создается на модифицированном движке Decima. Релиз игры должен состоятся в 2025 году, на данный момент среди платформ заявлена только PlayStation 5. Вероятно, эксклюзивный статус будет временным, поскольку первая часть Death Stranding вышла на ПК через 7 месяцев после релиза на PS4.