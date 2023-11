Об этом сообщили известные блогеры, создающие контент по соулс играм.

На 2024 год запланирован релиз дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Игра вышла в 2022 году, и разошлась тиражом более двадцати миллионов копий. Проект, также, занял второе место по единовременному онлайну среди одиночных игр в Steam - 953,426 игроков в пике (первое место Cyberpunk 2077 - 1,325,305). С момента релиза игра остается актуальной, ежедневный онлайн Elden Ring составляет в среднем около 30 000 игроков.

реклама

Неудивительно, что компания FromSoftware намерена поддерживать проект еще на протяжении нескольких лет. Первое DLC Shadow of the Erdtree, находится в разработке более года. Недавно в сети появилась информация о предполагаемой продолжительности дополнения. Блогеры под никами Fightincowboy, Oroboro и Vaati Vidya, являются одними из самых популярных контентмейкеров по соулс играм. Независимо друг от друга, они утверждали, что прохождение Shadow of the Erdtree займет не менее 25 часов.

Поскольку дополнение находится в разработке длительное время, а точная дата релиза пока не известна, не удивительно если его продолжительность окажется даже больше той, что заявили блогеры.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее из информации от инсайдеров, стало известно, что очень высока вероятность увидеть официальный анонс Shadow of the Erdtree от FromSoftware - 7 декабря на церемонии The Game Awards 2023.