Возможно в игре не будет вообще никакой DRM защиты.

Недавно разработчики из HEXWORKS провели стрим, на котором отвечали на вопросы игроков относительно грядущего соулслайк проекта Lords of the Fallen (2023). Как выяснилось игра не будет содержать какой-либо DRM защиты, это касается и Denuvo.

В прямом эфире разработчикам был задан вопрос касательно наличия в игре DRM защиты Denuvo, на что разработчики ответили - "Насколько нам известно в игре не будет какой-либо DRM".

На тот факт, что новая Lords of the Fallen (2023), не будет содержать Denuvo указывает и страница на сайте Steamdb, в разделе "App info" отсутствует строка "3rd-Party DRM", в которой обычно указано - "Denuvo Anti-Tamper, 5 different PC within a day machine activation limit".

Это довольно неожиданно, поскольку оригинальная Lords of the Fallen, вышедшая в конце октября 2014 года, бала второй игрой содержащей новейшую на тот момент технологию DRM защиты Denuvo Anti-Tamper (Первой игрой стала FIFA 15, которая вышла в конце сентября, того года). Учитывая, что эта технология защиты была совсем новой, хакерам потребовалось восемь месяцев чтобы взломать игру.

Lords of the Fallen является самым крупным соулслайк проектом этого года. В трейлерах и на скриншотах видно не только отличную графику, но и великолепный арт-дизайн.

Релиз Lords of the Fallen состоится 13 октября 2023 года на ПК, Xbox Series X|S и PS5.