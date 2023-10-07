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Недавно разработчики из HEXWORKS провели стрим, на котором отвечали на вопросы игроков относительно грядущего соулслайк проекта Lords of the Fallen (2023). Как выяснилось игра не будет содержать какой-либо DRM защиты, это касается и Denuvo.
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В прямом эфире разработчикам был задан вопрос касательно наличия в игре DRM защиты Denuvo, на что разработчики ответили - "Насколько нам известно в игре не будет какой-либо DRM".
На тот факт, что новая Lords of the Fallen (2023), не будет содержать Denuvo указывает и страница на сайте Steamdb, в разделе "App info" отсутствует строка "3rd-Party DRM", в которой обычно указано - "Denuvo Anti-Tamper, 5 different PC within a day machine activation limit".
Это довольно неожиданно, поскольку оригинальная Lords of the Fallen, вышедшая в конце октября 2014 года, бала второй игрой содержащей новейшую на тот момент технологию DRM защиты Denuvo Anti-Tamper (Первой игрой стала FIFA 15, которая вышла в конце сентября, того года). Учитывая, что эта технология защиты была совсем новой, хакерам потребовалось восемь месяцев чтобы взломать игру.
Lords of the Fallen является самым крупным соулслайк проектом этого года. В трейлерах и на скриншотах видно не только отличную графику, но и великолепный арт-дизайн.
Релиз Lords of the Fallen состоится 13 октября 2023 года на ПК, Xbox Series X|S и PS5.