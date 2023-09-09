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Ремейк Resident Evil 4 признан лучшим хоррором года на церемонии Fear Fest Horror Game Awards 2023
На ежегодной церемонии Fear Fest Horror Game Awards посвященной исключительно хоррор играм развернулась борьба между двумя ремейками.

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В ночь с 6 на 7 сентября, в польском городе Краков прошла ежегодная церемония Fear Fest Horror Game Awards 2023, на которой лучшие игры в жанре хоррор получили награды. Борьба развернулась в 13 номинациях, среди игр разного масштаба - от высокобюджетных новинок до небольших инди проектов.

Большинство наград, вполне ожидаемо, забрал ремейк Resident Evil 4. Оставив конкурентов позади проект от Capcom стал хоррор игрой года. Актер озвучки Ник Апостолидес, подаривший голос Леону С. Кеннеди, получил награду за лучшее исполнение, а сам Леон был признан лучшим персонажем. Композитор игры Кота Судзуки был награжден за лучший саундтрек. Так же Resident Evil 4 (2023) забрал награду за лучший геймдизайн.

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Ремейк Dead Space был награжден за лучшее звуковое оформление. Звуки в игре создают жуткую атмосферу в темных коридорах опустошенной смертью "Ишимуры", и подчеркивают кинематографичность в напряженных экшен сценах.

Престижную награду за лучший сюжет, а так же награду за лучшую инди-игру получил хоррор Signalis от немецкой студии rose-engine. Это ретро-игра, намеренно подражающая классическим survival horror проектам конца 1990-х годов, прежде всего первым частям Resident Evil и Silent Hill, её графическое исполнение стилизовано под игры эпохи первой PlayStation.

Проект-долгострой Scorn от сербских разработчиков из студии Ebb Software получил награду за лучший арт-дизайн. Источниками вдохновения для создания арт-дизайна игры были работы художников Ханса Гигера и Здзислава Бексинского. Помимо этого, разработчики указывали как источники вдохновения фильмы Кроненберга, Ардженто, Линча, Карпентера и Ходоровски, книги Лавкрафта, Баркера, Томаса Лиготти, Балларда, Лема, Кафки, философов Камю и Хайдеггера, а образцами для подражания среди игр были Silent Hill, Resident Evil и Metroid Prime.

Анонсированный в октябре прошлого года ремейк Silent Hill 2, получил награду за лучший трейлер. Проект разрабатывается польской студией Bloober Team известной по таким симуляторам ходьбы в жанре психологический хоррор, как Layers of Fear, The Medium и Observer. Издавать игру будет японская компания Konami разработавшая первые четыре части Silent Hill. Дата выхода ремейка Silent Hill 2 пока не объявлена. 

Награда - лучшая многопользовательская игра досталась проекту The Outlast Trials от канадской компании Red Barrels, игра является спин-оффом серии Outlast которая представляет собой симулятор ходьбы с акцентом на стелс. В данный момент игра находится в раннем доступе. The Outlast Trials получила положительные отзывы, согласно агрегатору рецензий OpenCritic (67/100). Портал IGN посчитал проект «уникальным» кооперативным хоррором с большим потенциалом, отметив недоработанность игры в раннем доступе.

Еще один хоррор проект от Capcom удостоился награды. Лучшей игрой для VR стала Resident Evil Village VR, хотя у игры было несколько достойных конкурентов в лице Afterlife VR, Propagation: Paradise Hotel, The Dark Pictures: Switchback VR и The Walking Dead Saints and Sinners (Chapter 2): Retribution.

По итогам выходит, что 7 из 13 наград достались ремейкам классических хоррор-игр. Японские разработчики из Capcom, которые выпустили невероятно успешный ремейк Resident Evil 2 в 2019 году, показали на своем примере как востребованы среди игроков могут быть возрожденные игровые шедевры прошлого. За последние годы разработка ремейков классики набрала обороты, и это касается не только хоррор жанра. Например студия Remedy занимается разработкой ремейков первых двух частей Max Payne, а компания Konami в мае этого года анонсировала ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Приятно осознавать, что такие значимые для игровой индустрии проекты получат вторую жизнь.

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#capcom #konami #resident evil 4 remake #horror #dead space remake #outlast #silent hill 2 remake #game awards #signalis
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