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Remedy перенесли дату выхода Alan Wake 2
Октябрь перенасыщен игровыми релизами, перенос даты выхода - ожидаемое решение принятое разработчиками.

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Remedy Entertainment объявила о неожиданной 10-дневной задержке выхода Alan Wake 2. Первоначально запуск игры был запланирован на середину октября, но теперь она выйдет 27 октября 2023 года. 

Сиквел будет довольно сильно отличаться от первой части. Команда Remedy в своем интервью IGN на Summer of Gaming, рассказала что Alan Wake 2 вдохновлен сериалом "Настоящий детектив", фильмом "Реинкарнация" и произведениями Дэвида Линча. На этот раз в игре будет два главных героя, которыми предстоит управлять игрокам, это сам, мрачный писатель, Алан Уэйк и агент ФБР по имени Сага Андерсон.

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По словам Remedy, кратковременная задержка не связана с разработкой игры. Скорее, это делается для того, чтобы отодвинуть Alan Wake 2 с пути других игровых блокбастеров. Конкретные названия не упоминались. Еще в 2010 году стартовые продажи первого Alan Wake пострадали из-за выхода на той же неделе, проекта от Rockstar Games, вестерна Red Dead Redemption. В этом году, справедливо будет предположить, что релиз Marvel's Spider-Man 2, который состоится 20 октября 2023 года сыграл свою роль. Учитывая семидневный перерыв между релизами, Remedy, скорее всего, рассчитывает, что игроки завершат это приключение, прежде чем готовиться к борьбе с ужасами Брайт Фоллс.

"Октябрь - удивительный месяц для запуска игр, и мы надеемся, что этот сдвиг дат релизов, даст больше возможностей каждому насладиться своими любимыми играми", - говорится в анонсе Remedy. "Нам не терпится показать вам, что задумал всеми любимый писатель в "Темном месте" на следующей неделе. Спасибо за ваше терпение!’

Увидеть Alan Wake 2 можно будет на Gamescom в конце августа 2023 года, с новым трейлером, который расскажет больше о личной истории Уэйка и о том, как он изменился со времен оригинальной игры.

Alan Wake 2 - не единственный недавний релиз, изменивший игровой календарь, поскольку несколько крупных игр в настоящее время борются за доминирование в период с сентября по ноябрь. Assassin's Creed Mirage недавно был перенесен, чтобы избежать спешки, и, возможно, нас ждут другие изменения.

На данный момент календарь видеоигр выглядит невероятно насыщенным в преддверии октября, и в настоящее время к запуску готовятся следующие игры:

Assassin’s Creed Mirage – 5 Октября

Detective Pikachu Returns – 6 Октября

Lords of the Fallen – 13 Октября

Super Mario Bros. Wonder – 20 Октября

Marvel’s Spider-Man 2 – 20 Октября

Cities: Skylines 2 – 24 Октября

Alone in the Dark – 25 Октября

Alan Wake 2 – 27 Октября

Поскольку Alan Wake 2 завершает крупнейший игровой месяц 2023 года, в начале ноября у него появятся альтернативные конкуренты, в том числе Call of Duty: Modern Warfare 3.

На данный момент никаких дальнейших задержек с реализацией долгожданного проекта не ожидается.

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