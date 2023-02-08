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Трейлер The Day Before копирует трейлер Call of Duty Black Ops Cold War
Как и всегда, разработчики что-то скопировали.
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На прошлой неделе разработчики The Day Before попытались развеять сомнения сообщества в том, что игра не существует. Создатели наконец выложили обещанный ролик с геймплеем на 10 минут. Однако, как всегда, данный ролик просто обман и плагиат. Пользователи проанализировали ролик и узнали, что разработчики скопировали моменты из трейлеров других игр.

Хотя даже без копирования геймплей не внушает должного доверия. 10-минутный ролик все также похож на то, что показывали разработчики ранее (рендер).

Пользователь Force Gaming сравнил кадры из ролика с другими играми, и как оказалось у The Day Before много общего с Call of Duty, The Last of Us и даже The Division. Теперь обвинения будут вполне справедливыми, а уверенность в том, что проект просто попытка заработать денег с инвесторов увеличивается. До публикации ролика у игроков все еще оставалась надежда на существование игры, но сейчас, легче дождаться продолжения The Division.

Создатели вдохновлялись Call of Duty: Black Ops Cold War и режимом зомби из этой игры. Также было решено скопировать некоторые моменты из трейлера игры. Вот ролик, и если воспроизвести два ролика одновременно можно заметить как они похожи. Отличия лишь в текстурах. Сама цветовая палитра, яркость и атмосфера прямо как в CoD. Настолько идеальное совпадение без копирования реально? Не думаю.

Они даже не могут придумать свои собственные идеи для трейлеров. Прямая копия CoD Zombies. Если вы следите за The Day Before для чего-то другого, кроме как посмотреть на этот провал, то вы разочаруетесь.

Ранее опубликованные ролики The Day Before были чрезвычайно похожи на рекламу The Last of Us Part 2. Тогда при сравнении совпали даже шрифты, и это опять просто случайность и совпадение? Не думаю. Вдохновляться никто не запрещает, но если даже шрифты копируют, потому что не могут сделать что-то уникальное, то какая будет игра? Тоже смесь всех этих игр с таким же качеством? Сомневаюсь.

Прошлый трейлер игры был очень похож на The Division. Некоторые кадры также совпадали при прямом сравнении. Цветокор тоже очень похож на игру от французской компании. Да даже задумка идентичная. 

Создатели The Day Before также используют "Unreal Engine Free Asset Store". Ну просто бесплатные ассеты, ведь зачем создавать свои модельки и платить рабочим? Вполне рабочая тактика, никто даже не заметит. Хотя, они выглядят не так уж плохо, но для игры такого масштаба это слишком.

Даже лого игры было скопировано у The Last of Us. Чем дальше идем по твитам пользователя, тем больше сомнение в том, что игра вообще существует. 

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Что происходит с The Day Before - неясно. С каждым днем разработчики все больше удивляют. Студия пытается давать интервью, выпускать ролики и заверять сообщество в том, что все нормально. Но при этом разработчики не решают проблемы прошлого, а продолжают нагло копировать идеи у других разработчиков. Релиз вновь отложили до зимы, потому что кто-то запатентовал название игры (ведь запатентовать название до релиза не нужно).

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#the day before #плагиат
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