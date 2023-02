Перед уходом на покой, игра бьет рекорды.

Компания Electronic Arts опубликовала свои финансовые результаты за третий квартал 2023 финансового года. То бишь за три последних месяца 2022 года. При этом, издатель также сказал, что FIFA 23 станет самой успешной по продажам в истории компании. Это самая прибыльная и глобальная игра на сегодняшний день у издателя. Вот так вот, перед уходом на покой, игра бьет все рекорды, которые только можно. Напомню, что в будущем игра будет называться EA Sports FC, поскольку компания не продлила лицензию с FIFA. FIFA уйдет сотрудничать с 2K или другой компанией.

В третьем квартале мы смогли предоставить игрокам высококачественный опыт. Мы обеспечили рекордную вовлеченность в крупную франшизу, и расширили сеть игроков.

Сеть игроков EA довольно велика. В данный момент в сети находится более 650 миллионов игроков. Это если учитывать все игры издателя, самая лучшая игра в этом списке несомненно FIFA 23. Прибыль от паков и косметики, дополнений и другого немного выросла, примерно на 4% по сравнению с прошлым годом.

Electronic Arts выделила два проекта: NHL 23 и Need for Speed Unbound. По мнению издателя, это качественные ААА игры, которые приносят доходы компании (ага, а потому и скидки ставят в размере 50%). За прошлый квартал компания смогла выпустить 128 обновлений контента в 36 играх. А симулятор жизни The Sims 4 смог привлечь 10 миллионов новых игроков за квартал. Количество пользователей выросло примерно в два раза, если сравнивать результаты с прошлым годом.

И самое интересное в заявлении директора EA. Он заявил инвесторам, что спортивный симулятор FIFA 23 станет самым успешным в истории франшизы. Об этом сообщило VGC. За год чистые продажи симулятора выросли на 4%.

Только в Северной Америке продажи игр выросли на 50% за год.

FIFA 23 отлично продавалась на релизе. За первую неделю было продано более 10 миллионов копий. FIFA 22 продавалась чуть хуже, 9 миллионов копий. Больше всего денег принес режим Ultimate Team. Большую популярность ему принес чемпионат мира по футболу в Катаре. Игроки ринулись пробовать режим, и покупали паки ради быстрого прогресса.

EA довольно сильно рискует, отказываясь от лицензии FIFA. Ребрендинг по мнению директора затронет только название, но сообщество все равно сильно переживает за качество игры. Все боятся того, что разработчики потеряют право на игроков, стадионы, чемпионаты, команды и так далее. Такое масштабное событие может серьезно сказаться на доходах, и EA Sports FC наоборот станет провалом франшизы. Хотя, это же теперь новая франшиза.

Но, учитывая конкуренцию на рынке футбольных симуляторов, у EA Sports FC есть все шансы победить остальных. Само название может несколько отталкивать будущих покупателей, но на рынке нет лучшего симулятора, чем игра от EA. За десяток лет разработчики стали мастерами своего дела. Технологии позволяют улучшать анимации и графику с каждой частью. Постепенно увеличивая функционал и развивая Ultimate Team, игра остается лучшей в жанре.