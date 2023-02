Но бюрократия мешает работать дальше.

реклама

Ghost of Tsushima отличная игра, которая получила множество наград и похвал от сообщества. Очевидно, что фильм это хорошее решение от создателей. Фильм может выстрелить, получить кучу денег и популярность. И, режиссер сегодня раскрыл новые подробности. Чад Стахелски дал интервью Total Film через Slash Film.

У нас действительно отличный сценарий. У нас отличная творческая команда. Осталось только уладить все дела. Сейчас команда находится в таком состоянии, когда пытается укрепить работу. Дальше должно все пойти быстрее и лучше. Мы должны убедиться, что сделаем все наилучшим образом. У нас все еще нет даты релиза, даже приблизительной, но главное — сценарий уже готов и для вас это положительная новость.

Дальше Чад не предоставил новой информации, но смог заверить сообщество в том, что фильм — особенный проект. В интервью Чад также рассказал про новые технологии, которые будут использованы для съемок и создания атмосферы в фильме. По всей видимости, фильм Ghost Of Tsushima станет прорывным, особенно в тематике самураев.

Все это понимают. Все это хотят сделать.

Напомню, что сценарий к фильму пишется писателем Такаши Дошером. Данный человек уже получал награды в своей стране за свои работы. Режиссер также сказал, что собирается снять фильм специально с японской атмосферой — это японский язык и японские актеры, только японские и никого больше. Похоже, та версия и будет самой атмосферной и приближенной к реальности.

Чад сказал, что Sony поддерживает идею о создании японской версии. Так что, такое развитие событий вполне вероятно. Кстати, данный режиссер также будет работать над фильмом по вселенной Rainbow Six. Что там придумают французы, страшно думать, но от того, что над фильмом работает Чад, становится легче.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

А Sony продолжает увеличивать свое присутствие на рынке фильмов и сериалов. Эксклюзивные картины приносят больше дохода и популярности. Сериал The Last of Us уже бьет рекорды. Фильм Gran Turismo уже готов, съемки завершены, остался только монтаж, релиз в августе. Адаптация Horizon Zero Dawn находится в процессе разработки благодаря Netflix. А God of War станет фильмом благодаря Amazon. Короче, теперь можно не только играть, но и смотреть на любимых героев. Как там Microsoft?